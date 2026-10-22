ДПС определи полицейските акции срещу трима кметове на партията като политически натиск и опит за сплашване на избирателите.

От партията обвързаха действията с критиките си към управлението и заявиха, че няма да се откажат да разкриват корупционни схеми.

ДПС ще сезира европейски институции и правораздавателни органи за действията на полицията и службите.

Арестите на кметове в България стигнаха до Европейския парламент в Брюксел. Елена Йончева от групата на Европейските консерватори и реформисти осъди случващото се у нас, като заяви, че задържанията броени дни преди президентските избори са недопустими и допусна, че може да имат политически цели.