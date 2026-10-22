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В Белица все още не е избран и.д. кмет след ареста на Радослав Ревански

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Ден след ареста на кмета на Белица има ли напрежение в града и как работи общината?

През целия работен ден на общината не беше избран временно изпълняващ длъжността кмет. Но за сметка на това общинската администрация работеше нормално и се обслужваха граждани.

За разлика от вчера, днес напрежение тук, както сред жителите на Белица, така и сред служителите в общинската администрация, няма.

Ние успяхме в следобедните часове да разговаряме с един от заместник-кметовете, Иглика Аврамова, тя е с ресор "Европрограми и финанси".

Госпожа Аврамова ни каза, че общината работи по изключително много проекти, всички обаче редовно се проверяват от органите, които отговарят за това. Сподели, че през вчерашния ден е имало напрежение сред общинските служители, но те по никакъв начин не са били нагрубявани от разследващите от ГДБОП и ДАНС.

Иглика Аврамова, зам.-кмет по европрограми и финанси в община Белица: "Нито един документ от нас не е иззет от администрацията. Иззети документи може би има от кабинета на кмета. При нас няма. Нито сме викани на разпит, нито е иззет нито един документ. Доколкото разбрах това са поръчки на другата община, не на нас. Страшно много проекти имаме и не знам дали е за хубаво, защото накрая. Но е съсипващо като работа, като труд, и събота и неделя идваме, и на края вчера да не можем да дишаме."

Вижте още в прякото включване на Станислава Христова

#иззети документи #зам.-кмет по европрограми #кмета на Белица #състояние

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