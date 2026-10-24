Макрон: „Нелегитимните“ протести в страната са забранени

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че „нелегитимните“ протести в страната ще бъдат забранени през следващите дни. Макрон обвини ултралеви групировки и вандали в подстрекателство за безредиците и грабежите от миналия уикенд.

Властите във втория по големина град Лион забраниха демонстрациите в събота.

Франция е в очакване на мащабна мобилизация в събота. За да не се повторят погромите от миналия уикенд президентът свика министри и шефове на разузнавателни служби, които взеха решение.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Всяко събиране или демонстрация, поискана от хора, които нямат законно право да организират такава, ще бъде забранена от префектите. Сега не е моментът за това. Това, което искаме сега, е връщане към спокойствието. Когато синдикати подадат заявления за демонстрации, те ще бъдат разгледани в съответствие със закона, но ще бъдат предложени алтернативни маршрути, за да се защитят центровете на градовете, бизнеса и обществените сгради.“

Основният студентски съюз на Франция призова за митинги в събота, докато движението „Жълти жилетки“, антисистемната сила, появила се през 2018 г., обяви планове за марш през центъра на Париж.

Властите в северния град Орлеан се подготвят за потенциални вълнения, тъй като крайнодесният Национален сбор ще проведе конгрес там, а леви организации подготвят контрапротест.

Очакват се до 25 000 души да присъстват.

Ученическа демонстрация, свикана за днес в Париж, беше забранена. В продължение на почти седмица властите са подложени на критики, че не са предвидили добре мащаба на мобилизацията и мерките за сигурност за миналите протести на 17 октомври.