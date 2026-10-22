"Мениджър за един ден" в БНТ

Ученичката от 33-та езикова гимназия "Св. София" Божидара Живкова днес беше генерален директор на БНТ. Така обществената медия се включи в инициативата "Мениджър за един ден". Тя се провежда за 24-ти път като целта е да се създаде мост между образованието и реалната работна среда. Божидара хареса най-много една от апаратните към студиата ни. Защото там, по думите ѝ, е видяла обратната страна на телевизията.

Божидара е на 17 г. от София. Определя себе си като амбициозна и отговорна личност, която се стреми към усъвършенстване. На входа на БНТ тя – в ролята си на "генерален директор" на телевизията, беше посрещната от Вера Александрова и Елена Яръмова от Управителния съвет, които станаха нейните гидове. Първа случайна среща по коридорите – с водещите на Сутрешния блок "Денят започва" Симеон Иванов, и на "100 процента будни" – Стефан Щерев.

Вера Александрова, член на УС на БНТ: "Това е нашият генерален директор за един ден, запознайте се. Симеон Иванов, водещ на "Денят започва": "Много ми е приятно, вие сте сериозна делегация като за генерален директор. А за увеличение на заплатите, нещо дали..."

Божидара Живкова, генерален директор на БНТ за един ден: "Ще говорим, ще се разберем." Стефан Щерев, водещ на "100 процента будни": "Ще ви се отвърти ръката от подписи, вие това вече го знаете, но да знаете и че много оплаквания ще получавате. Затова бъдете умен, хладнокръвен и както се казва отворен към проблемите на хората ръководител."

Божидара разгледа музея на БНТ, видя снимките на старите директори, отиде и в 5-о студио, където течеше предаването "Култура.БГ" и в новинарското 3-то студио като каза, че не си го е представяла така. Мина и през нюзрума, където се подготвяха обедните новини и беше разпитана в блиц интервю от водещата на "Референдум" Добрина Чешмеджиева, която срещна на излизане.

Добрина Чешмеджиева, водещ на "Референдум": Какви са основните ви идеи за нас?" Божидара Живкова: "Все още не сме стигнали до тях. Първо да разгледаме обстановката и след това. Добрина Чешмеджиева, водещ на "Референдум": С кого смятате, че трябва да бъде първата ви среща? Божидара Живкова: "Аз сега се запознах с доста хора между другото." Добрина Чешмеджиева, водещ на "Референдум": Какви са впечатленията ви? Божидара Живкова: "Много приятни хора, много мили."

След това Божидара се зае с истинската работа от деня. Тя отиде на среща с потенциалните партньори на БНТ за "Евровизия 2027". Божидара беше придружена от Милена Милотинова. След завръщането си в БНТ, тя успя най-сетне да седне в стола на генералния директор, а Милена Милотинова за първи път беше от другата страна на масата.

Божидара Живкова: Какво е да бъдеш генерален директор на такава голяма телевизия? Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Огромна отговорност, защото това е една от институциите с най-високо обществено доверие. Отговорност е да развиваш и да повишаваш доверието в институцията, в нейната програма, в нейния екип, в потенциала ѝ. Отговорност е също така да работиш по цял ден с целия екип на БНТ, с целия ѝ потенциал, с цялата ѝ креативност и талант, за да бъдеш на това място по критерия обективност, на което е БНТ в момента."

Божидара Живкова: "Прави ми впечетление, че всички тук сте като едно голямо семейство, всеки познава всеки, всеки говори със всеки."

Милотинова разказа на Божидара за успехите на БНТ през последната година, показа наградата от "Евровизия" и топката от Световното по футбол. Какво ще си спомня Божидара от разходката в БНТ след години? Обяснява, че ѝ е харесала апаратната на 5-о студио.

Божидара Живкова: "Как е процесът зад това, което зрителите гледаме. Защото не съм сигурна, че много хора си мислят като гледат телевизия какво ли е това всъщост, за да сигне до нас. Този ден ми показа, че това са много големи усилия."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Божидара каза, че би работила в БНТ като маркетинг-специалист, защото учи това. И Милена Милотинова ѝ предложи стаж. Каза ѝ още да следва професионалните си мечти така, както БНТ е следвала мечтата си и е стигнала до "Евровизия" и до високите рейтинги в ефира и интернет.