БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 00:30 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори на 25...
Чете се за: 04:55 мин.
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с...
Чете се за: 03:00 мин.
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция...
Чете се за: 04:22 мин.
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по...
Чете се за: 01:05 мин.
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното...
Чете се за: 00:40 мин.
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен...
Чете се за: 00:47 мин.
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на...
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата...
Чете се за: 04:37 мин.
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Мениджър за един ден" в БНТ

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Запази

Ученичката Божидара Живкова днес беше генерален директор на обществената телевизия

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ученичката от 33-та езикова гимназия "Св. София" Божидара Живкова днес беше генерален директор на БНТ. Така обществената медия се включи в инициативата "Мениджър за един ден". Тя се провежда за 24-ти път като целта е да се създаде мост между образованието и реалната работна среда. Божидара хареса най-много една от апаратните към студиата ни. Защото там, по думите ѝ, е видяла обратната страна на телевизията.

Божидара е на 17 г. от София. Определя себе си като амбициозна и отговорна личност, която се стреми към усъвършенстване. На входа на БНТ тя – в ролята си на "генерален директор" на телевизията, беше посрещната от Вера Александрова и Елена Яръмова от Управителния съвет, които станаха нейните гидове. Първа случайна среща по коридорите – с водещите на Сутрешния блок "Денят започва" Симеон Иванов, и на "100 процента будни" – Стефан Щерев.

Вера Александрова, член на УС на БНТ: "Това е нашият генерален директор за един ден, запознайте се.

Симеон Иванов, водещ на "Денят започва": "Много ми е приятно, вие сте сериозна делегация като за генерален директор. А за увеличение на заплатите, нещо дали..."

Божидара Живкова, генерален директор на БНТ за един ден: "Ще говорим, ще се разберем."

Стефан Щерев, водещ на "100 процента будни": "Ще ви се отвърти ръката от подписи, вие това вече го знаете, но да знаете и че много оплаквания ще получавате. Затова бъдете умен, хладнокръвен и както се казва отворен към проблемите на хората ръководител."

Божидара разгледа музея на БНТ, видя снимките на старите директори, отиде и в 5-о студио, където течеше предаването "Култура.БГ" и в новинарското 3-то студио като каза, че не си го е представяла така. Мина и през нюзрума, където се подготвяха обедните новини и беше разпитана в блиц интервю от водещата на "Референдум" Добрина Чешмеджиева, която срещна на излизане.

Добрина Чешмеджиева, водещ на "Референдум": Какви са основните ви идеи за нас?"

Божидара Живкова: "Все още не сме стигнали до тях. Първо да разгледаме обстановката и след това.

Добрина Чешмеджиева, водещ на "Референдум": С кого смятате, че трябва да бъде първата ви среща?

Божидара Живкова: "Аз сега се запознах с доста хора между другото."

Добрина Чешмеджиева, водещ на "Референдум": Какви са впечатленията ви?

Божидара Живкова: "Много приятни хора, много мили."

След това Божидара се зае с истинската работа от деня. Тя отиде на среща с потенциалните партньори на БНТ за "Евровизия 2027". Божидара беше придружена от Милена Милотинова. След завръщането си в БНТ, тя успя най-сетне да седне в стола на генералния директор, а Милена Милотинова за първи път беше от другата страна на масата.

Божидара Живкова: Какво е да бъдеш генерален директор на такава голяма телевизия?

Милена Милотинова, генерален директор на БНТ: "Огромна отговорност, защото това е една от институциите с най-високо обществено доверие. Отговорност е да развиваш и да повишаваш доверието в институцията, в нейната програма, в нейния екип, в потенциала ѝ. Отговорност е също така да работиш по цял ден с целия екип на БНТ, с целия ѝ потенциал, с цялата ѝ креативност и талант, за да бъдеш на това място по критерия обективност, на което е БНТ в момента."

Божидара Живкова: "Прави ми впечетление, че всички тук сте като едно голямо семейство, всеки познава всеки, всеки говори със всеки."

Милотинова разказа на Божидара за успехите на БНТ през последната година, показа наградата от "Евровизия" и топката от Световното по футбол. Какво ще си спомня Божидара от разходката в БНТ след години? Обяснява, че ѝ е харесала апаратната на 5-о студио.

Божидара Живкова: "Как е процесът зад това, което зрителите гледаме. Защото не съм сигурна, че много хора си мислят като гледат телевизия какво ли е това всъщост, за да сигне до нас. Този ден ми показа, че това са много големи усилия."

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Божидара каза, че би работила в БНТ като маркетинг-специалист, защото учи това. И Милена Милотинова ѝ предложи стаж. Каза ѝ още да следва професионалните си мечти така, както БНТ е следвала мечтата си и е стигнала до "Евровизия" и до високите рейтинги в ефира и интернет.

#УС на БНТ #Мениджър за един ден #Милена Милотинова #генерален директор на БНТ

Последвайте ни

ТОП 24

И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
1
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
2
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
3
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е евакуиран с дрон
4
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е...
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
5
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха...
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен
6
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“:...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Общество

ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в Спешното отделение
Илияна Йотова: Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева Илияна Йотова: Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева
Чете се за: 00:52 мин.
Националната служба за охрана призовава за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от НСО лица Националната служба за охрана призовава за зачитане на неприкосновеността на охраняваните от НСО лица
Чете се за: 01:15 мин.
Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина" Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина"
Чете се за: 01:02 мин.
Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 00:30 мин.
Студентите от НАТФИЗ поискаха оставката и на образователния министър Студентите от НАТФИЗ поискаха оставката и на образователния министър
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе
Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: Разследват се обществени поръчки за близо 7 милиона евро Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: Разследват се обществени поръчки за близо 7 милиона евро
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Специална програма на БНТ за президентските избори на 25 октомври – от първите часове на гласуването до изборната нощ Специална програма на БНТ за президентските избори на 25 октомври – от първите часове на гласуването до изборната нощ
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Напрежение в Кърджали – МВР разпита кмета Ерол Мюмюн
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Чете се за: 03:55 мин.
По света
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Илияна Йотова: Категорично осъждам недопустимата и прекомерна...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ