Предстоят захлаждане и валежи, по най-високите части на планините се очаква сняг

Захлаждане и валежи предстоят. Причината - студен атмосферен фронт, който преминава през Балканите.

По-значителни количества, а в отделни райони и гръмотевични бури, се очакват през нощта в Западната половина от страната, а утре - в Източната, но от запад облачността бързо ще намалее до слънчево време. Максималните температурите ще бъдат между 15° и 20°, но ще бъде ветровито и усещането ще бъде за по-хладно от действителното време.

И в планините ще има валежи, почти навсякъде от дъжд, само по най-високите части, където през нощта температурите ще паднат под нулата, ще превали и сняг.

Понижение на температурите предстои утре и на Балканите, с изключение на южните части от полуострова.

В източната половина ще има валежи и гръмотевици, но през втората половина на деня облачността и там ще намалее.

Застудяване и валежи се очакват и в Западна Европа, по-значителни във Великобритания, Нидерландия и Франция.

Ще превалява и на Пиренеите, където температурите също ще се понижават.

У нас, в събота ще бъде малко по-топло и слънчево, на места със сутрешни мъгли.

В неделя ще има повече райони с мъгли, ще бъдат и по-трайни, а вечерта в Югозападна България отново ще завали.

В понеделник и вторник отново на много места в страната ще има валежи от дъжд.