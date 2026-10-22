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Николай Цанев: Търсим диалог с Енчо Керязов и спортното министерство

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Спорт
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Без никакво финансиране сме успели да покрием целия календар на федерацията, заяви президентът на БНФК.

николай цанев търсим диалог енчо керязов спортното министерство
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Николай Цанев сподели, че от Българската национална федерация по карате не изпитват притеснения от евентуални проверки. Според президента на централата от БНФК не са уведомени за подобно нещо, свързано за нарушения и за сигнали към прокуратурата.

Пред БНТ Цанев сподели, че всяка година от федерацията е подложена на проверки за изразходваните средства.

Това не виждам каква връзка има с прокуратурата, тъй като това е една стандартна процедура. Всяка година да се подават отчети, да има проверка на разходваните средства.“, започна той.

От централата уточняват, че тази година са без държавно финансиране. Причината е съдебна жалба срещу проведеното миналото лято Общо събрание.

„Без никакво финансиране сме успели да покрием целия календар на федерацията. И държавния, и международния спортен календар. Ние внасяме множество писма, с които търсим диалог и комуникация с министъра и ММС, но за съжаление, до този момент нямаме никакъв отговор. Според нас твърде вероятно е той да е бил подведен от един от неговите съветници Борислав Иванов. Един от клубовете, които съдят федерацията, изгуби делото на първа инстанция“, коментира Цанев.

Повече от интервюто с Николай Цанев можете да гледате във видеото!

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От централата обявиха, че работят без финансиране тази година.
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#Николай Цанев #Българска национална федерация карате

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