Ръководството на БНФК е недоволно от липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов

Ръководството на Българска национална федерация карате (БНФК) се оплака от липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов и опроверга думите му в скорошно интервю пред БНТ относно централата.

"Поводът за днешната среща е липсата на всякаква комуникация и диалог с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Капката, която преля чашата, беше интервю в национална медия, в което бяхме привлечени към една група спортове, която ние наистина смятаме, че сме доста далеч от тях и не спадаме в тази категория. Ще направя лек обзор на това, което се е случило през 2026 година, без да получим никакво финансиране. Ние не сме тук да се оплакваме, че нямаме пари. Напротив, твърдим, че се справяме доста добре, защото живеем с карате и това е наистина целият ни живот, и даваме всичко от себе си да се случват нещата. През 2026 година до момента абсолютно всички събития, които са заложени в календара на БНФК като Държавен спортен календар и като Международен спортен календар, са се случили. Това са две Европейско първенства - Европейско първенство февруари за кадети, юноши, мъже и жени до 21 години в Кипър - златен медал, бронзов, пето място. Исторически резултат на Европейското първенство във Франкфурт за мъже и жени - второ място на Теодора Цанева, категория до 50 килограма. Балканско първенство за деца в Истанбул, рекорден брой медали, Държавно първенство първа фаза, проведено. Миналата седмица се върнахме от Световното първенство, което беше за кадети, юноши и мъже и жени до 21 години в Полша. Сега ни предстоят още две събития от календара - втора фаза Държавно първенство и Балканското първенство за кадети, юноши, мъже и жени до 21 години, на което също ще участваме и ще организираме, въпреки липсата на средства", започна президентът на БНФК Николай Цанев.

"Сега, изреждайки всички тези неща, не смятам, че сме някакъв финансов заложник или престъпник, за да бъдем пришивани към една група федерации и спортове, които наистина имат сериозни проблеми. Беше организирана проверка, на която ние откликнахме с документацията и с всичко останало, с която сме абсолютно съгласни. Това е стандартна процедура, която всяка година се прави. Даваме си отчетите и на база на тези отчети Министерството решава, кои разходи да признае, кои да не признае. Съответно, всяка федерация е длъжна да възстанови средствата, които не са разходвани или не са признати, за да може да бъде допусната за следващия бюджет. Ние нямаме проблем с това и не смятаме, че това се е случило всяка година. Имали сме доста по-сериозни суми, които трябва да възстановим предходни години. Така че не мисля, че попадаме в някаква графа на престъпници или сериозни финансови нарушители. Мога да покажа входящите номера на нашите писма към Министерството на спорта, на които ние сме искали срещи, искали сме диалог, искали сме да направим най-доброто за спорта, за да може да функционираме нормално. Капката, която преля чашата, беше казано в това интервю, че сме една от федерацията, която има най-сериозни финансови нарушения, че е дадена е на прокуратурата и т.н. Ние не знаем дали сме дадени на прокуратурата, защото не сме уведомени", добави той.

От федерацията обявиха, че са спечелили на първа инстанция делото за вписване на новото ръководството, до края на годината очакват решението на втора инстанция.

"Като допълнение на това, искам да кажа, че ние не търсим конфронтация с Министерството на младежта и спорта. Днес това е нашата реакция на отношенията, които бяха изречени по БНТ от министъра на спорта, и ние няма как да допуснем такива етикети да ни се слагат - прокуратури, финансови проблеми, защото естествено всяка федерация има някакви проблеми. Нашите проблеми са това, че имаме проблеми вътре в Управителния съвет с хора, които ние познаваме от деца. В един момент ние ще си оправим тези проблеми. Самият съд каза, че хората, които са против нас и благодарение, на които ние останахме без бюджет 2026 година и продължават да пускат сигнали и в Министерството, и в Световната федерация, съдът каза, че те не са прави - ние спечелихме на първа инстанция и предстои решение на втора инстанция, след което нещата ще бъдат в ред и новият Управителен съвет ще заработи", заяви вицепрезидентът на федерацията Димитър Спасов.

"Ние тези проблеми ги имаме и си ги знаем, но не може да се взима страна, да се говори за прокуратури, да се слагат етикети за нещо, което го няма. В крайна сметка този човек не се ли замисля, че ние сме шапка на 120 клуба, вътре с поне 100 трениращи деца . . . и той разклаща доверието към нас. Той не си ли дава сметка, че взимайки страна в един такъв спор, това е адски непрофесионално и доказва мнението на повечето федерации за него, че този човек за тази позиция не става. Ние сме в постоянни разговори с много федерации. Този човек не се справя с тази позиция. Има много сериозен контраст с неговите действия от тези на министър Пешев, който търсеше диалог, който съдействаше за всеки проблем и не се е бъркал във вътрешните неща на федерациите. Ако министерството няма да ни помага, поне да не ни пречи", добави Спасов.

От централата са на мнение, че голяма част от проблемите идват от съветника на министъра Борислав Иванов, който е представител на един от клубовете с жалби срещу настоящото ръководство.

"Няма да позволим да ни притискай институционално. Ние не получаваме пари, ние даваме средства и време на спорта, който ние е изградил. не трябва да се пречи на федерацията, а да се помогне. Отсега нататък всяко действие и бездействие ще бъде отразявано. От 120 клуба - пет са недоволни. Те не искат да решим проблемите, те искат ръководни постове", коментира още Спасов.

Президентът на БНФК Николай Цанев каза, че през месец май догодина София ще бъде домакин на две състезание от календара на Европейската карате федерация - "София Оупън - Купа на президента" и Балканско първенство за деца, и силно се надявам да "намерим диалог с Министерството".