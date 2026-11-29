Над 260 състезатели от 25 клуба участват в международния турнир по таекуон-до ITF „Перник Оупън 2026“, който се провежда днес в зала „Борис Гюдеров“ в Перник, съобщи БТА.

Тазгодишното издание се отличава с по-широк възрастов обхват. Освен децата, за първи път в турнира са включени юноши и девойки. Домакините от СК „Калоян - Ладимекс“ се представят с 38 състезатели. Сред участниците има и десет представители на клуб от Република Северна Македония.

За първи път състезанието се провежда по новия правилник на Международната федерация по таекуон-до ITF. Изпробва се и нова система за оценяване със специализиран софтуер, който ще бъде тестван в реални състезателни условия преди въвеждането му през следващата година. Според Иво Иванов системата е създадена с цел да улесни работата на състезателите и организаторите.

Турнирът се провежда в Перник от 2000 г., като прекъсвания е имало единствено по време на пандемията и през миналата година. Неговото мото е „Да изградим един по-мирен свят“, а основната му цел е чрез спорта да се възпитават дисциплина и самодисциплина у децата.

По време на събитието бяха връчени и парични поощрения на състезатели от клуба домакин за спечелените от тях отличия на международни първенства през изминалата година.