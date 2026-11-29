Женският национален отбор на България по хандбал завоюва бронзовите медали в дебютното издание на турнира Women’s IHF Nations Trophy Europe. Международната надпревара се провежда в новата „АкваЛайф Арена“ в Кранево под егидата на Международната федерация по хандбал (IHF).

Воденият от Росица Бакърджиева и Миглена Христова състав се наложи над Косово с 23:20 (10:11) в мача за третото място.

Двубоят премина през оспорвана битка, като българките се оттеглиха на почивката с пасив от едно попадение. Националките обаче показаха характер през второто полувреме, в което реализираха 13 гола срещу девет за съперничките си, за да заслужат мястото си на почетната стълбичка.

Мелина Спасова бе най-резултатна за българския тим със седем попадения, а Лидия Ковачева добави шест. Съществен принос за успеха имаше и капитанката Деси Николова, която се отличи със силно представяне на вратата.

Във финала на надпреварата един срещу друг ще се изправят съставите на Русия и Беларус. Двубоят е от 17:30 часа.