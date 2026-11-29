Християн Георгиев завърши на пето място в категория до 58 килограма на финалния турнир от веригата Гран при по таекуондо в Астана, Казахстан. Българският национал записа една победа и една загуба при историческото си участие в надпреварата.

В първия си двубой състезателят на клуб Ахил демонстрира характер срещу американеца Итън Гън. Георгиев загуби първия рунд с 8:18, но намери сили да спечели следващите два и да продължи напред.

Впечатляващото представяне на българина му донесе номинация за един от най-добрите обрати в турнира. Той се нареди и на второ място сред състезателите за деня по брой успешни попадения в главата, реализирайки общо пет.

В следващата си среща Георгиев отстъпи пред иранеца Аболфазл Занди, който впоследствие спечели титлата в категорията.

Занди е действащ световен шампион при мъжете от първенството в Китай през 2025 година, когато триумфира и на световния шампионат до 21 години в Найроби, Кения. През настоящия сезон иранецът спечели и турнира от веригата Гран при в Париж, побеждавайки на финала олимпийския шампион Те Джун Парк от Република Корея.

С участието си в Астана Християн Георгиев записа името си в историята на българското таекуондо, превръщайки се в първия роден представител, достигнал до финалния турнир на престижната верига Гран при.

Надпреварата в Казахстан предложи и технологична новост в спорта. За първи път в официално състезание бе използвано иновативното светещо LED татами „Dojang Revol“, разработено от компанията KPNP.