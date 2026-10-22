Скандинавска драма! Леандро Годой спаси ЦСКА от загуба с гол в добавеното време срещу Нордселанд

ЦСКА завърши наравно 2:2 при гостуването си на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Българският тим бе близо до второ поредно поражение в турнира, но Леандро Годой се превърна в герой за „червените“, след като реализира изравнителното попадение във втората минута на добавеното време. Аржентинецът откри резултата още в осмата минута, преди Ибрахим Адел да отбележи два гола и да осъществи пълен обрат за домакините. Датчаните завършиха срещата с десет души след изгонването на капитана Джъстин Янсен в 76-ата минута.

По този начин възпитаниците на Маркус Гиздол спечелиха първата си точка в европейския клубен турнир, след като на старта отстъпиха с 1:2 на Монако в София.

Германският специалист предприе само една промяна в стартовия състав спрямо двубоя с французите, като Петко Панайотов замени Лео Перейра. Извън групата заради контузии останаха Жоел Цварц и Жан-Филип Гбамен.

След пропуснатата възможност ЦСКА все пак успя да открие резултата в осмата минута. Стефано Сенси пресира успешно защитник на Нордселанд при опит за изнасяне на топката, а Леандро Годой се възползва от грешката, овладя кълбото и с хладнокръвен удар по земя преодоля Хансен, за да даде аванс на "червените“.

Само две минути след откриващото попадение ЦСКА пропусна отлична възможност да удвои преднината си. След хубаво центриране отляво Леандро Годой пропусна топката, която достигна до Йоанис Питас. Той стреля с десния крак от около 14-15 метра, но изпрати кълбото над вратата.

Постепенно домакините успяха да изнесат играта в по-предни позиции. В 25-ата минута Ибрахим Адел засече с глава центриране на Норхейм, но Фьодор Лапоухов се намеси блестящо и предотврати изравняването.

До почивката ЦСКА имаше още една добра възможност чрез Петко Панайотов, който обаче загуби топката при опит да финтира защитник на границата на наказателното поле. В заключителните секунди на първата част Адел отправи техничен удар, преминал опасно близо до вратата на Лапоухов.

След подновяването на играта Нордселанд успя да възстанови равенството в 55-ата минута след грубо неразбирателство в отбраната на „червените“. Давид Пастор опита да предпази топката от връхлитащия Адел, очаквайки Лапоухов да излезе и да я улови. Беларуският страж обаче се поколеба, а египетският национал се възползва от ситуацията и прокара кълбото между краката му за 1:1.

Попадението даде допълнителен импулс на домакините, които започнаха да създават все повече опасности. Лапоухов трябваше да се намесва решително след удар на Джъстин Янсен, но в 67-ата минута нямаше какво да направи при второто попадение на Адел. Александър Линд намери съотборника си с технично подаване с пета пред наказателното поле, а египтянинът с прецизен изстрел реализира за 2:1.

В 67-ата минута Александър Линд демонстрира отлична техника и с подаване с пета намери Ибрахим Адел пред наказателното поле. Египетският национал отправи прецизен удар, който не остави никакви шансове на Фьодор Лапоухов, реализирайки второто си попадение в срещата за 2:1 в полза на датския тим.

ЦСКА потърси незабавен отговор и в 73-ата минута Леандро Годой пропусна отлична възможност да изравни. Нападателят бе изведен зад защитата от Бруно Жордао и преодоля Хансен, но остана под твърде малък ъгъл и изпрати топката в аут.

Минута по-късно Александър Линд можеше да реши всичко в полза на домакините, но Лапоухов отново се намеси решително.

В 76-ата минута ситуацията на терена се промени, след като капитанът на Нордселанд Джъстин Янсен получи втори жълт картон и остави датския тим с човек по-малко. Почти веднага Бруно Жордао получи отлична възможност да възстанови равенството, но стреля неточно от наказателното поле.

Въпреки численото си изоставане домакините продължиха да бъдат опасни на контраатака. В 82-ата минута резервата Йелте Расмусен излезе сам срещу Лапоухов, но вратарят на ЦСКА отново спаси своя отбор.

Когато изглеждаше, че "червените“ ще си тръгнат от Дания с празни ръце, Леандро Годой се превърна в спасител за българския тим. Във втората минута на добавеното време ЦСКА организира добра комбинация с къси подавания в наказателното поле, завършила с удар на Йоанис Питас. Хансен успя да избие, но при добавката Годой бе най-съобразителен и изпрати топката в мрежата за крайното 2:2.

Така ЦСКА избегна поражението след драматичен завършек във Фарум и записа първата си точка в основната фаза на Лигата на конференциите. Леандро Годой се отличи с двете попадения за „червените“, а Фьодор Лапоухов също имаше ключова роля за равенството с няколко важни спасявания. Българският тим може да съжалява за многото пропуски през първото полувреме, но показа характер и успя да се върне в двубоя след пълния обрат на датчаните.