Столичният кмет се срещна със свои френски колеги от регион Ил дьо Франс

Кметове от Франция са на посещение в България. Градоначалници от регион Ил дьо Франс, архитекти и председатели на сдружения се срещнаха с кмета на София Васил Терзиев, за да обсъдят общи идеи за развитието на градовете. Основна тема бяха сигурността и екологията.

Беше подисана и декларация за сътрудничество с националното сдружение на общините. Вчера делегацията от френски кметове и експерти се срещна и с вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов, а днес и с зам-министъра на регионалното развитие Десислава Георгиева.

След столицата гостите отпътуваха за Пловдив, където утре ще разговарят с кмета Костадин Димитров. Протестите и размириците в Париж в момента са основна тема за управляващите във Франция.

Жофроа Булар, кмет на 17-ти район на Париж: "Сега, в събота, в Париж отново ще има демонстрация и мисля, че ще има и в други градове протести, така че ние ще сложим всички налични полицаи да охраняват нашите градове."