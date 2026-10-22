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Столичният кмет се срещна със свои френски колеги от регион Ил дьо Франс

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Столичният кмет се срещна със свои френски колеги от регион Ил дьо Франс
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Кметове от Франция са на посещение в България. Градоначалници от регион Ил дьо Франс, архитекти и председатели на сдружения се срещнаха с кмета на София Васил Терзиев, за да обсъдят общи идеи за развитието на градовете. Основна тема бяха сигурността и екологията.

Беше подисана и декларация за сътрудничество с националното сдружение на общините. Вчера делегацията от френски кметове и експерти се срещна и с вицепремиера по управление на европейските средства Атанас Пеканов, а днес и с зам-министъра на регионалното развитие Десислава Георгиева.

След столицата гостите отпътуваха за Пловдив, където утре ще разговарят с кмета Костадин Димитров. Протестите и размириците в Париж в момента са основна тема за управляващите във Франция.

Жофроа Булар, кмет на 17-ти район на Париж: "Сега, в събота, в Париж отново ще има демонстрация и мисля, че ще има и в други градове протести, така че ние ще сложим всички налични полицаи да охраняват нашите градове."

Васил Терзиев, кмет на София: "Темите , които дискутирахме касаят и двата града, градското планиране, развитието на транспортната система, всички зелени политики, как се справяме с бедствия, проблемите със сигурността, които ни стават ежедневие, виждате какво стана в Париж и други градове."

#френски кметове #София #среща

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