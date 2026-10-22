Отличиха рубриката на "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина"

Поредна награда за БНТ. Обществената телевизия получи специалната награда на фондация "Блулинк" за рубриката в "По света и у нас" - "Климатът: Горещата истина". Фондацията раздава отличията "Свободен електрон" от 2009 година.

Отличената рубрика е за климатичните проблеми, икономическите и социалните последици, както и възможните решения.

В продължение на 6 месеца репортерите разказваха как промените на климата влияят на всичко - от пчелите до храната ни.

Показахме умни градини, нов вид орган, който да пази влагата в почвата, как се "сеят" облаци и други теми за климата, които породиха голям зрителски интерес.

В изпълнение на обществената си функция, БНТ е единствената медия у нас, която има специално обучен екип от репортери и редактори, които да разказват на достъпен език за климатичните проблеми.