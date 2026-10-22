Леандро Годой: Най-важното е с моите голове да успяваме да печелим

Аржентинският нападател на ЦСКА отбеляза и двете попадения при равенството 2:2 срещу Нордселанд, но призна, че отборът трябва да коригира допуснатите грешки
Нападателят на ЦСКА Леандро Годой коментира равенството 2:2 при гостуването на Нордселанд във втория кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Аржентинецът се превърна в герой за "червените“, след като реализира и двете попадения, включително изравнителния гол във втората минута на добавеното време.
Въпреки силното си индивидуално представяне Годой не скри разочарованието си от пропуснатата възможност за победа и подчерта, че според него ЦСКА е заслужавал да си тръгне от Дания с трите точки.
"Мисля, че отборът направи страхотен мач. Дори заслужавахме и трите точки, затова остава горчив привкус. Успяхме да отбележим голове, но не успяхме да вземем победата“, заяви Годой.
Аржентинският голмайстор коментира и личното си представяне, като подчерта, че за него отборните успехи стоят над индивидуалните постижения.
"Винаги се опитвам да отбележа и давам всичко от себе си. Най-важното обаче е с моите голове да успяваме да печелим“, допълни нападателят.
Годой обърна внимание и на грешките, които позволиха на Нордселанд да осъществи пълен обрат през второто полувреме, преди ЦСКА да стигне до равенството в заключителните секунди.
"Ще се опитаме да коригираме грешките, които допуснахме днес. Ще се повторя - заслужавахме трите точки, защото изиграхме много добър мач“, завърши голмайсторът на "червените“.