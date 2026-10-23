Кристиан Димитров: Много добре изигран тактически мач

Кристиан Димитров отбеляза, че Левски се е представил много добре тактически след първата победа в Лига Европа през сезона. „Сините“ отказаха Виктория Пилзен с 2:1 на „Доосан Арена“. Българският национал сподели, че столичният тим е имал доста тежки последни 15 минути от мача.

"Много добре изигран мач от тактическо естество за нашия отбор. Бяхме се подготвили добре, следвахме инструкциите на треньорското ръководство. Сами видяхте, че последните 15 минути бяха много тежки за нас, но удържахме на домакинския натиск, това бяха най-тежките минути в мача", каза централният защитник.

"Искам да благодаря на феновете от името на целия отбор, бяха невероятни, сами видяхте. Чувствахме се като у дома", завърши Димитров.