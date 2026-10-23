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Борнемут разгроми Милан в Лига Европа, два червени картона и дузпи белязаха кошмара на "росонерите“

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Английският тим спечели с 3:0 и записа трета поредна победа в турнира, докато италианският гранд остана с три точки след изгонването на Майк Менян още през първото полувреме

Борнемут разгроми Милан в Лига Европа, два червени картона и дузпи белязаха кошмара на "росонерите“
Снимка: БГНЕС
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Борнемут постигна категорична победа с 3:0 над Милан в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига Европа. Английският тим се възползва максимално от грешките на своя съперник и продължи без загубена точка в турнира, докато "росонерите“ претърпяха тежко поражение на "Виталити Стейдиъм“.

Срещата започна по възможно най-неприятния начин за италианския гранд. Още в осмата минута домакините получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка на Кони де Винтер след удар с глава на Еванилсон. Зад топката застана Джъстин Клуйверт, който не сгреши от бялата точка и даде ранен аванс на Борнемут.

Попадението вдъхна допълнителна увереност на английския състав, който продължи да създава опасности пред вратата на Майк Менян. Милан изпитваше сериозни затруднения при организирането на атаките си и трудно достигаше до противниковото наказателно поле.

В 28-ата минута ситуацията за гостите се усложни още повече. При подготовката за изпълнение на ъглов удар Менян удари с ръка в лицето Тайлър Адамс, а главният съдия му показа директен червен картон и отсъди втора дузпа за Борнемут.

Наставникът на Милан Рубен Аморим бе принуден да предприеме промяна, като в игра се появи резервният вратар Лоренцо Ториани. Маркъс Тавърниър обаче реализира наказателния удар в 32-ата минута и удвои преднината на домакините.

До края на първата част Борнемут продължи да контролира събитията на терена, докато италианският тим не успяваше да намери решение на проблемите си в нападение. Така двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 2:0.

На полувремето Аморим опита да промени развоя на срещата с включването на Адриен Рабио и Давиде Бартезаги, които замениха Рубен Лофтъс-Чийк и Первис Еступинян.

Въпреки промените Милан продължи да изпитва сериозни затруднения срещу добре организирания английски тим. Борнемут използваше пространствата по фланговете и на няколко пъти създаде напрежение пред вратата на Ториани.

С напредването на времето домакините намалиха темпото, но запазиха пълен контрол върху двубоя. „Росонерите“ опитаха да потърсят поне почетно попадение, но така и не успяха да застрашат сериозно противниковата врата.

В 84-ата минута Борнемут нанесе окончателния удар. Резервата Амин Адли се разписа директно от пряк свободен удар и оформи крайното 3:0, с което затвърди превъзходството на английския състав.

Показателна за представянето на Милан бе и статистиката от двубоя. Италианският гранд завърши срещата без нито един точен удар и с едва три опита към противниковата врата. Това бе първият случай от декември 2017 година насам, в който "росонерите“ не отправят точен изстрел в мач от Лига Европа.

С победата Борнемут събра девет точки от първите си три срещи в турнира, като запази вратата си без попадение за втори път. Милан остана с три точки и ще трябва да търси бърза реакция след тежкото поражение на английска земя.

#Милан ФК #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК Борнемут

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