Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа

Левски намери пътя към първия успех през този сезон в Лига Европа. Действащите шампиони в Първа лига подчиниха Виктория Пилен с 2:1 в среща от третия кръг, изиграна на "Доосан Арена".

В ролята на голмайстори за селекцията, водена от Хулио Веласкес, влязоха Евртон Бала и Рейналдо, докато за чехите се разписа Кристоф Кабонго. Все пак победата за "сините" не дойде лесно, тъй като трябваше да преодоляват критичен момент през второто полувреме, когато отново поведоха срещу състава на Радослав Ковач. По този начин столичани нанесоха трето поредна загуба на чехите във втория по сила турнир на УЕФА.

Освен това актуалните първенци сложиха край на 16-годишна суша, като за последно спечелиха във въпросната надпревара (б.а. - тогава Купата на УЕФА) през 2010 г. срещу Спортинг Лисабон в София. "Сините" се превърнаха и в първия български тим, който записва успех на чешка земя.

Столичният тим има 4 точки на сметката си и се намира на 17-то място във временното класиране, а отборът от Пилзен заема незавидната 33-та позиция и е без точков актив. На 5 ноември Левски ще домакинства на Ягелония, докато Виктория ще Лилестрьом.

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Откриващите минути преминаха в сравнително равностойно. Първата сериозна опасност бе за домакините и дойде в 13-тя минута, когато Амар Мемич получи в наказателното поле и потърси горния десен ъгъл, но неговият шут мина над вратата, пазена от Светослав Вуцов.

Българският страж спаси кожата на гостите в 22-та минута. Мемич отново попадна в центъра на събитията, освободи се от „синята“ отбрана и се озова сам срещу вратаря, който излезе и изби топката.

3 минути след това „сините“, които в този мач бяха в златисто, стигнаха до първата си възможност. Майкон получи отляво в наказателното поле и стреля без колебания в посока долния ляв ъгъл, но Флориан Вигеле изби с крак.

Актуалните първенци в Първа лига удариха първи и то в края на първото полувреме. В 44-та минута Рейналдо отне топката пред чешкото наказателно поле и напредна, за да намери свободния Евертон Бала. Той от своя страна стреля от чиста позиция, вкарвайки топката в долния ляв ъгъл на Вигеле.

Това бе и по-интересното през първото полувреме, в което резултатът остана непроменен.

Столичани бяха по-активни и на старта на втората част, като не стигнаха до сериозни опасности.

В 54-та минута чехите поискаха дузпа. Причината бе игра с ръка на Марко Груич в наказателното поле след центриране от корнер, но ситуацията бе прегледана с ВАР и не бе видяно нищо нередно.

Отборът от Пилзен обаче се добра до равенството в 62-та минута. След изпълнение на ъглов удар топката бе пратена към Шейк Суаре. Той центрира към Кристоф Кабонго, а Вуцов не бе много убедителен, а чехът се разписа.

Три минути по-късно българите отговориха подобаващо. Гостите организираха много добра бърза атака по левия фланг, при която Мехди Мубарик проби и подаде на Майкон. Той видя Рейналдо, който отблизо не сгреши за 2:1.

В 74-та минута бе белязана от влизането в игра на Акрам Бурас, който се завърна за гостите след 3-месечено отсъствие, заменяйки Бала.

Чешкият отбор се опита да наложи териториално надмощие в опит да намери път отново към вратата на Вуцов, но с изтичането на редовното време тази мисия се оказа без успех. Сценарият се повтори до известна степен и в допълнителното време, като в крайна сметка Левски удържа успеха.