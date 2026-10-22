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Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
00:14, 23.10.2026
Чете се за: 04:55 мин.
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Лига Европа: Виктория Пилзен - Левски (ГАЛЕРИЯ)
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23:18, 22.10.2026
Спорт
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Снимка: Startphoto.bg
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Копирано в клипборда
#ФК Виктория Пилзен
#УЕФА Лига Европа 2026/2027
#ПФК Левски София
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