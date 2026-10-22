НСО проверява действията на свои служители след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева

Националната служба за охрана проверява действията на свои служители след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева, която беше блъсната от служител на НСО, охраняващ председателя на Парламента.

Случаят предизвика остри политически реакции и призиви за оставки заради недопустимото отношение към журналист.

Президентът Илияна Йотова осъди действията на гарда и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

Председателят на Парламента също настоя за пълна проверка на случилото се и най-строги мерки. Колтуклиева беше откарана във Военна болница, откъдето съобщиха, че след необходимите прегледи, журналистката е освободена за домашно лечение.

Националната служба за охрана започва незабавна и щателна проверка на действията на свои служители при инцидента с представител на информационна агенция ПИК.

След заседание на Изпълнителното бюро на" Прогресивна България "и изявлението пред медиите на премиера Радев, репортерът на ПИК Соня Колтуклиева направи опит да вземе интервю и от председатля на парламента Михаела Доцова докато тя влизаше в колата си. Колтуклиева отвори вече затворената врата на автомобила, беше блъсната от гард на НСО и падна на земята. Колите на парламентарният шеф потеглиха. Линейка отведе Колтуклиева във Военна болница.

От НСО заявяват, че при установяване на неправомерни действия ще бъдат предприети най-строги мерки, като за случая е уведомена и Военната прокуратура. От НСО призовават да се зачита неприкосновеността на охраняваните лица и напомнят, че опитите за нарушаването ѝ налагат действия на служителите по закон. Ръководството на службата заявява, че са предприети всички необходими действия за пълното изясняване на случая.

След публикации на кадрите от случилото се в социалните мрежи, последваха остри политически реакции.

ГЕРБ искат оставката на председателя на НС.

Председателят на ПП Асен Василев, също настоя за ставка и отправи остра критика към парламентарния шеф, че не е слязла от колата.

Ивайло Мирчев настоява президентът незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност, тъй като службата е на подчинение на държавния глава.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска премиера Радев да свали Михаела Доцово от поста председател на парламента, а президентът Йотова да уволни шефа на НСО.

От "Възраждане" поискаха оставката на държавния глава.

В позиция до медиите президентът Илияна Йотова категорично осъди цитирам "недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си."

Държавният глава очаква в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения. И добавя, че в условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призоваваа всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната.

От Спешното отделение на Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им пациентът е освободен за домашно лечение.