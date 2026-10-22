БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

НСО проверява действията на свои служители след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Националната служба за охрана проверява действията на свои служители след инцидент с журналистката Соня Колтуклиева, която беше блъсната от служител на НСО, охраняващ председателя на Парламента.

Случаят предизвика остри политически реакции и призиви за оставки заради недопустимото отношение към журналист.

Президентът Илияна Йотова осъди действията на гарда и настоя за бързо изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

Председателят на Парламента също настоя за пълна проверка на случилото се и най-строги мерки. Колтуклиева беше откарана във Военна болница, откъдето съобщиха, че след необходимите прегледи, журналистката е освободена за домашно лечение.

Националната служба за охрана започва незабавна и щателна проверка на действията на свои служители при инцидента с представител на информационна агенция ПИК.

След заседание на Изпълнителното бюро на" Прогресивна България "и изявлението пред медиите на премиера Радев, репортерът на ПИК Соня Колтуклиева направи опит да вземе интервю и от председатля на парламента Михаела Доцова докато тя влизаше в колата си. Колтуклиева отвори вече затворената врата на автомобила, беше блъсната от гард на НСО и падна на земята. Колите на парламентарният шеф потеглиха. Линейка отведе Колтуклиева във Военна болница.

От НСО заявяват, че при установяване на неправомерни действия ще бъдат предприети най-строги мерки, като за случая е уведомена и Военната прокуратура. От НСО призовават да се зачита неприкосновеността на охраняваните лица и напомнят, че опитите за нарушаването ѝ налагат действия на служителите по закон. Ръководството на службата заявява, че са предприети всички необходими действия за пълното изясняване на случая.

След публикации на кадрите от случилото се в социалните мрежи, последваха остри политически реакции.

ГЕРБ искат оставката на председателя на НС.

Председателят на ПП Асен Василев, също настоя за ставка и отправи остра критика към парламентарния шеф, че не е слязла от колата.

Ивайло Мирчев настоява президентът незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност, тъй като службата е на подчинение на държавния глава.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поиска премиера Радев да свали Михаела Доцово от поста председател на парламента, а президентът Йотова да уволни шефа на НСО.

От "Възраждане" поискаха оставката на държавния глава.

В позиция до медиите президентът Илияна Йотова категорично осъди цитирам "недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си."

Държавният глава очаква в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения. И добавя, че в условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призоваваа всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната.

От Спешното отделение на Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им пациентът е освободен за домашно лечение.

#Соня Колтуклиева #Михаела Доцова #политически партии #НСО #разследване #искане на оставка

Последвайте ни

ТОП 24

И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
1
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
2
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е евакуиран с дрон
3
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е...
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
4
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха...
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на кариерата край село Боснек
5
ВАС окончателно отхвърли жалбата на граждани срещу разширението на...
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен
6
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“:...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Общество

От "Възраждане" поискаха президентът Йотова да подаде оставка и да се оттегли от поста си
От "Възраждане" поискаха президентът Йотова да подаде оставка и да се оттегли от поста си
От ДПС поискаха оставката на Михаела Доцова заради инцидент с журналист От ДПС поискаха оставката на Михаела Доцова заради инцидент с журналист
Чете се за: 01:07 мин.
Функцията на НСО не е да пази управляващите от въпроси, каза Ивайло Мирчев от ДБ Функцията на НСО не е да пази управляващите от въпроси, каза Ивайло Мирчев от ДБ
Чете се за: 02:17 мин.
Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи
Чете се за: 03:07 мин.
От ГЕРБ-СДС поискаха оставката на Михаела Доцова заради инцидента с журналистката Соня Колтуклиева От ГЕРБ-СДС поискаха оставката на Михаела Доцова заради инцидента с журналистката Соня Колтуклиева
Чете се за: 01:32 мин.
Столичният кмет се срещна със свои френски колеги от регион Ил дьо Франс Столичният кмет се срещна със свои френски колеги от регион Ил дьо Франс
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе
Оставиха в ареста двамата кметове на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: Разследват се обществени поръчки за близо 7 млн. евро Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев: Разследват се обществени поръчки за близо 7 млн. евро
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът дава показания във Военната прокуратура След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът дава показания във Военната прокуратура
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Илияна Йотова: Категорично осъждам недопустимата и прекомерна...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
ВМА: Пациент, представител на журналистическата гилдия е постъпил в...
Чете се за: 00:47 мин.
Общество
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ