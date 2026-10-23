Хулио Веласкес: Този мач показа колко сме израснали

Хулио Веласкес смята, че първата победа на Левски в Лига Европа е показала колко е израснал отборът. Действащите шампиони в Първа лига матира Виктория Пилзен с 2:1 на „Доосан Арена“. Старши треньорът на „сините“ похвали отношението и поведението на неговите футболисти.

"Ключът за успеха тази вечер бе в отношение и поведението на отбора, в начина, по който игра Левски. Аз съм горд от отбора и от феновете, които отново създадоха тази синергия, за да можем да покажем толкова добро представяне на терена. Наистина атмосферата беше страхотна. Във футболен аспект успявахме да различаваме различните моменти. През първото полувреме в определени моменти имахме известни проблеми, на няколко пъти губехме топката близо до нашата врата и домакините опитваха бързо да атакуват. Генерално разбрахме много добре спецификата на двубоя. Тогава, когато бе необходимо, повишавахме скоростта в нашата игра, а когато трябваше да действаме по-спокойно, успявахме да разменяме много пасове. Справихме се отлично. Според мен нашият отбор показа сериозно израстване, капацитет да оценява и управлява различните моменти, успявахме да доминираме в различни регистри в двубоя, което е много важно. В този важен ден отново показахме нашето израстване", бяха първите думи на испанеца.

"Повярвайте ми, наистина съм много щастлив, най-напред за нашите фенове. Нормално е с такава подкрепа да успяваме да постигаме добри резултати, невероятна е тази страст, която получаваме. Те заслужават вечери като днешната. За мен е важно да се подобряваме с всеки следващ ден и да постигаме такива резултати. Никога не е достатъчно, феновете заслужават още по-добри неща. Всички заслужават успеха. Сега имаме 10-15 минути да се порадваме и започваме възстановяването", добави наставникът.