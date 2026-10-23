След съвета за национална отбрана: Румъния обмисля засилване на отбраната в Черно море

Румъния обмисля мерки за засилване на отбраната си в Черно море. На заседанието на Върховния съвет за национална отбрана, което беше свикано от президента Никушор Дан бяха разгледани варианти за укрепване на защитата в териториалните води и критичната инфраструктура на Румъния.

Планира се разработване на системи за морско наблюдение, засилване на способностите за борба с морските мини и подобряване на противодействието срещу дронове, които навлизат в румънското въздушно и морско пространство.

Това беше първото заседание на Върховния съвет за национална отбрана за новия премиер на Румъния Лука Никулеску и министрите от кабинета му.