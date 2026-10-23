Войната в Украйна: Путин потвърди, че Русия е готова за тристранни преговори

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и Съединените щати.

Пред държавната телевизия обаче той посочи, че целта на бъдещите разговори трябва да бъде постигането на окончателно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня. Според Путин преговорите трябва да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност, както за Русия, така и за Украйна.

Руският президент определи териториите в Източна Украйна като "исторически руски земи". В руски медии се появиха информации, че преговорите може да бъдат подновени след 10 ноември.