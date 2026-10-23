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Войната в Украйна: Путин потвърди, че Русия е готова за тристранни преговори

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Снимка: БТА
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Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и Съединените щати.

Пред държавната телевизия обаче той посочи, че целта на бъдещите разговори трябва да бъде постигането на окончателно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня. Според Путин преговорите трябва да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност, както за Русия, така и за Украйна.

Руският президент определи териториите в Източна Украйна като "исторически руски земи". В руски медии се появиха информации, че преговорите може да бъдат подновени след 10 ноември.

#преговори за мир в Украйна #войната в Украйна #Путин #Русия #Украйна

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