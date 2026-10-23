Обрат по делото „Християн Пендиков“: Какви са мотивите на съда в Охрид да оправдае двамата обвинени за побоя?

Съдът в Охрид оправда двамата обвинени за побоя над Християн Пендиков, секретар на вече заличеното българско сдружение „Цар Борис III“ в Охрид. Решението предизвика остра реакция от страна на българското Министерство на външните работи.

От Охрид предава пратеникът на БНТ Тихомир Игнатов.

Делото за побоя над Християн Пендиков претърпя пълен обрат. За по-малко от два часа двамата обвиняеми – Ангелов и Спасевски, бяха напълно оневинени. Делото беше върнато на първа инстанция от Апелативния съд в Битоля през март миналата година. Преди това двамата получиха ефективни присъди от по осем месеца затвор. Тогава адвокатът на Пендиков и самият той поискаха по-тежки наказания, тъй като според тях престъплението е извършено от етническа омраза.

На заседанието вчера не бяха представени нови доказателства. Ангелов и Спасевски заявиха, че не се чувстват виновни. Техните адвокати допълниха, че според тях по делото няма убедителни доказателства. Малко след това същият съд, който веднъж ги осъди на по осем месеца затвор, реши да ги оправдае напълно. Какви са мотивите на съда, все още не знаем. Предстои съдията да ги предостави в установения срок.

На излизане от съдебната зала Пендиков не успя да скрие разочарованието си от липсата на правосъдие. Той отново припомни колко жесток е бил побоят и какви заплахи са били отправени към него по време на съдебния процес.

За да го подкрепят, в съдебната зала от София бяха пристигнали и депутати от българския парламент.

„Бях пребит, зверски пребит. Знаят кой ме преби. Има видеодоказателства, има всичко. И тези хора днес, пред всички нас, чухме, че са освободени от отговорност. Това дава възможност – сега какво казва съдът? Че всеки един, който се самоопределя като българин в Македония, може свободно да бъде пребит и след това никой няма да носи последствия за това нещо. Надявам се прокуратурата да обжалва на втора инстанция това срамно и позорно решение на съда, защото човешкото достойнство трябва да се защитава винаги, във всяка една държава, най-малко в държава, която се самоопределя като правова държава. Аз мога да кажа, че се чувствам доста обиден.“

Малко след края на заседанието последва остра реакция и от страна на българското Министерство на външните работи. От ведомството посочват, че за пореден път съдебната система в Република Северна Македония оставя без последствия престъпление от омраза срещу македонски българин. Според българската страна този случай нагледно показва причините за изоставането на страната в европейската ѝ интеграция.

България ще продължи да подкрепя Пендиков, както и всички българи в Република Северна Македония, в борбата им за равни права.