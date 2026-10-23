СГП: Няма достатъчно доказателства, че Кристиан Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, се е поправил

Софийската градска прокуратура ще протестира съдебното определение за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден за смъртта на журналиста Милен Цветков. Според прокуратурата няма достатъчно доказателства, че осъденият се е поправил. До произнасянето на апелативния съд в София Николов ще остане в затвора, обясни говорителят на СГП Николай Николаев.

Николай Николаев уточни, че решението за условно предсрочно освобождаване не означава преоценка на обществената опасност на извършеното престъпление или промяна на влязлата в сила присъда.

„Това не е така. В действителност осъденият продължава да бъде считан за такъв. Той е осъден за това деяние с влязла в сила присъда. Това, което съдът във вчерашния ден определи, е нещо друго. Става въпрос за условно предсрочно освобождаване. В действителност законът допуска подобно условно предсрочно освобождаване при наличие на две предпоставки. Първата е да изтърпява фактически не по-малко от половината от наказанието. Това е на лице. Втората предпоставка е с поведението си да е дал доказателство, че се е поправил. Според съдебния състав, осъденият се е поправил, поради което е определил конкретният съдебен акт да го освободи предсрочно“, обясни говорителят на Софийската градска прокуратура.

Прокуратурата обаче не споделя тази преценка.

„Според Софийска градска прокуратура обаче не са налице достатъчно доказателства за поправянето на осъденото лице. И поради тази причина колегата наблюдаващ прокурор ще изготви съответен протест“, посочи Николаев.

Говорителят на СГП обясни и какво предстои след съдебното определение. То подлежи на протестиране и обжалване, а при подаден протест въпросът ще бъде разгледан от Софийския апелативен съд.

„Така че той остава в затвора до решаването на правния спор“, уточни Николаев.

В разговора беше поставен и въпросът дали високият обществен интерес към делото може да повлияе върху решението за предсрочно освобождаване.

Според говорителя на прокуратурата законът не прави разграничение според обществената значимост на престъплението, а водещият критерий е дали осъденият се е поправил.