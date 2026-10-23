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Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е необходимо

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До година и половина очакваме първия нов радар, каза генерал-майор Николай Русев

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Засиленото патрулиране над Черно море е превантивна мярка заради ситуацията във войната на север от България и ще продължи толкова, колкото е необходимо. Това коментира в "Денят започва" генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили. По думите му страната разполага с подготвени хора и самолети за изпълнение на задачите, но радарното покритие има ограничения, особено при нисколетящи обекти.

Мерките са предприети с превантивна цел, за да се намали рискът от инциденти, подобни на тези, които се случват на север от България.

„Вие, медиите, сте тези, които ни информирате постоянно какво се случва на север от нас и всички виждаме, че ситуацията не е никак лека. Загиват хора. Българското небе е защитено, но ние трябва да вземем все пак някакви превантивни мерки, за да не допуснем нещо подобно да се случи надолу на юг към България, към нашето море и в нашето въздушно пространство.“

Русев подчерта, че засилените полети не са изолирана инициатива на Военновъздушните сили, а част от обща организация между различните формирования на армията.

„Мерките, които взехме, са превантивни. Летят нашите самолети. Всеки самолет, всеки изтребител, всеки щурмови самолет може по различен начин да въздейства на определен обект. Затова предприехме това нещо и това не е инцидентно действие само на Военновъздушните сили. Това са съгласувани действия, обмислени действия на различните видове въоръжени сили. Ние работим заедно, ние си взаимодействаме, така че и Сухопътните войски са включени в това нещо, и Военноморските сили, и Специалните сили. Всеки има своя задача, всеки я изпълнява, но гоним един и същ резултат, една и съща цел.“

На въпрос колко дълго армията може да поддържа засиленото патрулиране Русев увери, че има необходимите самолети и пилоти.

„Ще го поддържаме дотогава, докато е необходимо. Имаме достатъчно самолети за това нещо, с ресурс, имаме пилоти, така че това е нашата работа. Щом се налага, изпълняваме тази задача, докогато трябва.“

Освен самолетите във въздуха България е разположила допълнителни системи за наблюдение и въздействие. Информация за въздушната обстановка се получава и от съседни държави, обясни командирът на ВВС.

„Така че сме в постоянен контакт и имаме пълната картина какво се случва във въздушното пространство. Не само над България, а и над Балканския полуостров и във водите на Черно море.“

Русев уточни, че задачата на изтребителите не се изчерпва с наблюдението. Те трябва да имат готовност да реагират при необходимост.

Координацията между самолетите, радарите и зенитно-ракетните комплекси във Военновъздушните сили се осъществява в рамките на общата система за управление. С останалите видове въоръжени сили също има изградени канали за комуникация, посочи Русев.

„Важно е с каква техника разполагаме и да умеем да я експлоатираме. Също така да имаме подготвени хора, които да оперират с тези техники.“

„Имаме подготвени хора. Казвам го съвсем отговорно. Техниката, с която разполагаме, всички я знаят. По отношение на авиацията — МиГ-29, F-16, Су-25, L-39. Това са самолетите, които могат да бъдат използвани за бойно използване и да участват в охраната на въздушното пространство. И за въздействие, ако е необходимо.“

По отношение на радарното покритие Русев призна, че използваните в момента радари са на повече от 30 години. Те се поддържат в добро състояние, а получаваната от тях информация се допълва от данни на съюзници и съседни държави.

България вече има подписан договор за придобиването на нови радари. По думите на Русев първата система трябва да пристигне в страната в рамките на около година и половина. Паралелно с това се работи и по придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси.

„Но с новите радари, които ще придобием, тук на момента да кажа, че им е подписан договор вече за нови радари, до една година и половина първият радар ще бъде в България. Също така е въпрос на време да бъде подписан договор за новите зенитно-ракетни комплекси. Тоест работи се активно от Военновъздушните сили, щаба по отбраната, Министерството на отбраната. Не сме спрели.“

На въпрос дали радарите могат да откриват нисколетящи дронове и реактивни безпилотни апарати от типа „Геран“, Русев отговори, че това зависи от височината на целта. Той посочи, че военните засичат и обекти, за които не съобщават публично.

„Зависи от височината на целта, със сигурност на радара може да се види тази цел. Ние виждаме доста неща, за които не обявяваме, защото не е необходимо да плашим хората и не си заслужава да бъдат плашени за това нещо. Но нашата работа е да наблюдаваме въздушното пространство и ако се наложи, да действаме. “

Генерал-майор Русев коментира и присъствието на съюзническия самолет “Посейдон” в България. Той заяви, че машината ще остане за продължителен период, за да изпълнява възложените ѝ задачи, и подчерта, че тя не е единственото средство на съюзниците, което подпомага българските военни.

Вижте във видеото целия разговор с генерал-майор Николай Русев.

#генерал-майор Николай Русев, командир на Военновъздушните сили

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