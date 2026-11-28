Художничката и скулптор Маринела Миланова откри авторски месингов барелеф в метростанция „Орлов мост“. На представянето присъстваха деканът на Приложния факултет на Националната художествена академия (НХА) проф. д-р Арсен Минков, представители на ректората на НХА, ръководството и представители на „Метрополитен“ ЕАД.

„Проектът „Стара и нова София“ е изпълнен в месинг, с диаметър 120 см. Това е отливка, която е първа за мен като формат и мащаб, тъй като аз съм скулптор, който се занимава с малка пластика и малки форми. За мен този проект е изключително важен, тъй като е дебют“, каза авторката Маринела Миланова.

По думите ѝ „Стара и нова София“ е релеф, „който искам да остане като някаква емблема, тъй като искам да срещам миналото и бъдещето – това е основният замисъл на творбата, да свързва новото и старото в нашия град“.

Според изкуствоведа, художник, галерист и преподавател д-р Николинка Климукова „с откриването на този барелеф в днешния мрачен и дъждовен ден виждаме един слънчев лъч в сърцето на София, виждаме идеята на Маринела да свърже миналото с настоящето – една прекрасна идея, която заслужава уважение и поздравления“.

„Аз ще поздравя всички, дошли на днешното откриване, с дъждовния ден, защото само ентусиасти биха дошли да подкрепят идеята на Маринела Миланова“, каза изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов.

Той допълни, че „за „Метрополитен“ нещата са лесни, защото прави изключение и по-скоро делата трябва да говорят вместо думите – важно е младите хора да бъдат подкрепяни, защото в България ентусиазмът трябва да бъде насърчаван и младите да получават своите стимули“.

„Наскоро бях прочел една мисъл на проф. Стефан Данаилов, който казва, че дори и да има ден, в който нещо не му е наред, вдига високо глава. Пожелавам успех на Маринела Миланова, която ще среща трудности, но и ще ги преодолява със същия ентусиазъм, с който днес представя своята творба“, каза още Найденов.