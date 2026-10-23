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Противодействие на безпилотни заплахи: Учение на специалните сили на над 15 държави

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Многонационално експериментално учение за противодействие на дронове се провежда на летище „Чешнегирово“ край Пловдив. В изпълнението на различни задачи , сред които и поразяването на цели, участват формирования от специалните сили на повече от 15 държави.

"Чешнегирово" е една от зоните, където ще може да се наблюдава изпълнението на различни задачи от различните етапи в учението, на което за първи път сме домакини. То е експериментално, защото се тестват и отработват способности и решения в реалистична среда. Задачите, които се изпълняват, са в няколко направления. Сред тях противодействие на безпилотните летателни системи, откриване на цели, както и предаване на данни в единна оперативна картина на бойното поле.

Предвидено е поразяване на цели, като част от сценариите в учението. Организатор на този тренировъчен формат е съюзното командване на Силите за специални операции на НАТО, домакин е съвместното командване на българските специални сили. Негов командира е бригаден генерал Божидар Бойков. По думите му Силите за специални операции имат едно голямо предизвикателство при тях и то е бързо да се адаптират към новата динамична и високотехнологична оперативна среда. Случаите на атакуваните с дронове, кораби в нашата зона за отговорност в Черно море са показателни. За Силите за специални операции това, което се прави, е основно в две направления. Придобиване на ново съвременно въоръжение и усвояване на нови знания и умения важни за работата с високотехнологични, автономни и дистанционно управляеми системи. Също така, приоритет са знанията и уменията за противодействие на хибридни заплахи и дигитализиране на системи за командване и управление.

По отношение на подготовката, специалните сили поддържат способности за реакция 24/7. Това, което се опитват да придобият с най-бързи темпове, е ново оборудване и ново снаряжение. Едно от големите предизвикателства е, че цикълът на придобиване и модернизация в момента се измерва с години и неадекватен на времето, когато новите технологии буквално се развиват със седмици. Затова и в специалните ни сили са прибегнали до възможността сами да си създават оръжия, като безпилотните летателни апарати. С 3D принтери повече от година се правят дронове за различни задачи на формированията. Демонстрации с такива дронове са наблюдавани и на летището във „Чешнегирово“, на полигона в Црънча и в Корпуса на съвместното командване в Пловдив. Това, което прави впечатление е, че военнослужащите имат много важна роля в разработването и създаването на различните модели, а това дава и нова характеристика на хората в камуфлажни униформи. Не просто да изпълняват заповеди и да отдават чест, а да участват в адаптирането на дронтехнологиите и усвояването на потенциала, който имат.

На учението се очаква да присъстват и министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната в оставка Адмирал Емил Евтимов.

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров.

#„Чешнегирово“ #учение #Черно море

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