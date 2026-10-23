ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са ремонтирани

Два дни преди изборите Централната избирателна комисия (ЦИК) е готова за провеждането на вота. Всички машини за гласуване са преминали ремонт, а окончателният план за отчитането на резултатите и приемането на изборните книжа вече е приет. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова в сутрешния блок на БНТ "Денят започва".

„Готови сме, да. Вчера приехме и окончателния план по отчитането на резултатите, по приемането на резултатите от чужбина и по приемането на документите от районните избирателни комисии. Така че днес остават някои малки детайли и сме готови сме за неделя“, посочи Балова.

Печат върху машинните разписки

Една от темите, предизвикали дискусии преди изборите, е решението върху разписките от машинното гласуване да се поставя печат. Първоначално в методическите указания на ЦИК не беше предвидено това изискване, но комисията промени решението си.

Балова обясни, че причината е стремежът да се избегне различна практика в отделните секции, особено предвид провеждането на частични местни избори в някои населени места.

„В началото в нашите методически указания не бяхме вписали, че ще има печат. Така ставаше ясно, че това е разписка, която вече няма статут на бюлетина. Но предходните недели имаше частични местни избори и във всички секции бяха слагали печат на разписката. Към момента знаете, че има балотажи на няколко места в страната, като това означава, че ще има две секционни избирателни комисии и един избирател в съответното населено място трябва да отиде веднъж да гласува на частичните местни избори пред едната комисия и втори път – за президент. И с оглед на това да няма различна практика, да няма спорове дали е валиден, или не е валиден вотът, решихме да уеднаквим практиката“, обясни говорителят на ЦИК.

По думите ѝ промяната е направена непосредствено преди изборите, но членовете на секционните избирателни комисии имат опит от предходни вотове.

Балова уточни, че разписките от машинното гласуване имат контролна функция, докато официалният резултат се отчита въз основа на протокола, генериран от машината.

„Разписките са контролни и те ще се преброяват контролно от секционните избирателни комисии, но официалният резултат е този от протокола, така че ние не отчитаме вота от разписката“, подчерта тя.

Как се гласува с машина?

В студиото на "Денят започва" беше демонстриран и процесът на машинно гласуване.

Преди началото на гласуването член на секционната избирателна комисия включва машината, въвежда необходимия код и разпечатва нулевия отчет. Той удостоверява, че в машината няма отчетени гласове.

„В 7.00 часа следва да се открие изборният ден. Откриваме изборния ден. Това го прави член на секционна избирателна комисия. Въвежда ПИН кода от машината и сега ще се разпечата този нулев отчет, за да се види, че на машината няма нищо гласувано“, обясни Балова по време на демонстрацията.

След като се легитимира с личната си карта, избирателят получава карта за машината и я поставя в съответния отвор. Необходимо е да се чуе щракване, след което бюлетината се визуализира на екрана.

Избирателят избира кандидатпрезидентската двойка, преглежда избора си и може да го промени, ако е необходимо. След потвърждаване машината отпечатва разписка, която трябва да бъде взета след звуковия сигнал, за да не се блокира принтерът.

„Следващата стъпка е да се визуализира изборът, който е направил избирателят. Може да го промени, ако реши, и се връща отново на предходната стъпка. Или, ако това е неговият избор и все пак не е объркал или не е размислил, се натиска бутонът „Гласуване“. След което се генерира разписката от машинното гласуване“, обясни Балова.

Разписката се сгъва така, че отбелязаният вот да не се вижда, поставя се печат от секционната комисия и се пуска в урната. След това избирателят се подписва в избирателния списък и получава обратно личната си карта.

Каква помощ могат да получат избирателите?

При затруднение с машината членовете на секционните избирателни комисии могат да дават указания, но нямат право да се приближават прекомерно до избирателя или да докосват устройството вместо него.

„Член на секционна избирателна комисия трябва да има минимум два метра разстояние, за да не нарушава тайната на вота. С устни указания, така както аз обясних – поставете картата, докато щракне, – следва да разясни на избирателя как да гласува“, посочи Балова.

Тя уточни, че членовете на комисиите нямат право да застават непосредствено до избирателя или да управляват машината вместо него. Помощта трябва да бъде само под формата на устни инструкции.

За хората със зрителни увреждания са предвидени и други възможности. В секциите с хартиени бюлетини има специални шаблони, които улесняват гласуването. Информация за секциите, в които те са налични, се публикува на страниците на съответните районни избирателни комисии.

Избирателите могат да гласуват и с придружител, когато състоянието им не позволява самостоятелно упражняване на правото на глас. Придружителят обаче не може да бъде член на секционна избирателна комисия, наблюдател, застъпник или представител на партия или инициативен комитет.

Балова обърна внимание и на това, че неграмотността сама по себе си не е основание за гласуване с придружител.

Всички машини са преминали ремонт

По думите на говорителя на ЦИК всички машини за гласуване са преминали необходимия ремонт и предстои да бъдат доставени до съответните общини и избирателни секции.

„Да, всички машини минаха ремонт. В утрешния ден те трябва да бъдат доставени в съответните общини и в секциите. Съгласно договора на Централната избирателна комисия с фирмата изпълнител, след това отново ще ги проверят, след като е минал вотът и ако има необходимост, ще се извърши ремонт“, заяви Балова.

Тя допълни, че машините имат едногодишна гаранция.

Вижте целия разговор във видеото.