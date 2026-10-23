Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви условия постави Путин?

Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ. Пред държавната телевизия обаче той посочи, че целта на бъдещите разговори трябва да бъде постигането на окончателно мирно споразумение, а не временно прекратяване на огъня. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че директора на "Спейсекс" Илън Мъск е възстановил достъпа за Украйна до системата "Старлинк". Той обаче отказа да коментира дали е разговарял с милиардера.

Според Путин преговорите трябва да се съсредоточат върху гаранциите за сигурност.

Владимир Путин, президент на Русия: "Целта на тези преговори ще бъде да обсъдим гарантирането на сигурността на Украйна и Русия след сключването на мирни споразумения - в окончателния им вид, а не просто като резултат от временно прекратяване на огъня. Готови сме да възобновим тези разговори, за да постигнем тази цел."

Засега обаче няма промяна в позицията на Москва за край на войната. В интервюто Путин определи териториите в Източна Украйна като "исторически руски земи".

Москва настоява Киев да се изтегли от източна Донецка област, да бъде ограничена числеността на украинската армия и е категорично против членството на Украйна в НАТО.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Трудно е да се говори за НАТО, защото смятаме, че членството е важно. Ние, със своята армия, сме важни за НАТО, също както НАТО е изключително важен за сигурността на Украйна. Честно казано, смятам, че дори на руснаците им е необходимо Украйна да се присъедини към НАТО, защото според личното ми мнение това би им осигурило по-голяма сигурност, отколкото ако Украйна остане извън Алианса."

В руски медии се появиха информации, че преговорите могат да бъдат подновени след 10 ноември. Тe няма да бъдат на лидерско ниво, а разговорите ще се водят между технически екипи.

За следващия месец се подготвя и тристранна среща между Русия, Съединените щати и Китай. Опасенията са, че в отсъствието на Европейския съюз и Украйна, трите страни могат да постигнат неизгодно за Киев споразумение.