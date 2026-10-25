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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Приключи изборния ден в Турция (ОБЗОР)

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Чете се за: 02:32 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Изборният ден в Турция приключи с рекордно бързо броене на бюлетините. В секцията в квартал "Афжалар" те бяха 91. Седемчленната комисия преброи всички бюлетини за пет минути. Всички 22 секции в Истанбул и 17 в Бурса затвориха точно в 20.00 часа. Броят на гласувалите в Истанбул и Бурса е под 3000 души. За сравнение на парламентарните избори през април в цяла Турция гласуваха около 33 000 души.

Сюрреалистичен изглеждаше изборният ден в Турция – липсваха типичните дърнеци в двора на училището, нямаше шатри с кафе и чай. Коридорите бяха пусти, а секциите останаха безлюдни през целия ден.

Хората казаха „не“ на първия тур на президентския вот. Причините през целия ден не бяха обявявани официално, но по всичко личи, че това е бойкот на първия тур. Изразяваха недоволство от недостатъчно близкото местоположение на училището, както и от необходимостта да попълват декларации на място в секционната комисия. И на този проблем беше намерено решение. По-възрастните се справяха сами, а на тези, които срещаха затруднения, помагаха членовете на секционната комисия, повечето от които са местни жители. По-младите веднага вкараха в употреба новите технологии и изкуственият интелект, който превеждаше буквално за секунди и им помагаше да попълнят декларациите. Ако имаше опашки, попълването на декларациите в секционната комисия щеше да създаде огромно напрежение, но днес напрежение нямаше.

Остава да видим за кого тези малко хора са дали своя глас, кого са наказали с неявяването си пред урните и как ще реагират на втори тур. Дали ще се повторят липсата на интерес и апатията към президентския вот, или точно обратното – тогава те ще дойдат до урните и ще дадат своя глас.

Вижте повече във видеото

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #вот в чужбина #Турция #избори за президент

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