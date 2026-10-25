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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат екзитполове на "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта
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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Що е то екзитпол и как се прави?

Цанка Николова от Цанка Николова
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Чете се за: 03:00 мин.
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Участващите са помолени да попълнят анкетни карти със социологическа информация и страница, подобна на изборната бюлетина

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Какъв е резултатът от вота е най-чаканата информация. Сега ще ви покажем как двете социологически агенции, с които БНТ работи - "Алфа Рисърч" и "Мяра" правят екзитпол пред избирателните секции и кои хора попадат сред анкетираните.

Анонимни анкетни карти със социологическа информация и страница, подобна на изборната бюлетина. Това е помолен да попълни всеки трети гласоподавател на излизане от изборна секция.

Християн Величков, анкетиран: "Не коства нищо, за една минута и да се види какъв е процентът на хората за кого биха гласували."

Мариета Василева, анкетьор към социологическа агенция "Алфа Рисърч": "На предната част на анкетата е статистическа информация, която касае пол, възраст, образование, етническа принадлежност. Има и допълнителни въпроси, които касаят гласуването на предишни избори и кога е взето решението за конкретния избор."

Яница Петкова, политолог от социологическа агенция "Мяра": "Това е един от механизмите наистина да опознаем обществото си и да видим не само как гласува, но и защо гласува така, да проследим тенденции през различните избори, да проследим как са се отразили включително и такива неща като кампания, като тип кандидати."

Диана Нунева, анкетиран: "Хората трябва да получават информация за нагласите, освен това подпомагат анализа, който в последствие се предоставя на хората."

През два часа анкетьорите съобщават на агенциите си последните данни.

Мариета Василева, анкетьор към социологическа агенция "Алфа Рисърч": "Накрая на изборния ден вече предаваме и последните - тези, които са от машините резултатите. И затова те успяват предварително на базата на тези обобщена информация да дадат предварителния резултат от изборите."

Яница Петкова, политолог от социологическа агенция "Мяра": "Има и друг метод на изследване, така нареченото паралелно преброяване в същите секции, в които се провежда екзитпол. След края на изборния ден анкетьорът има възможност да получи информация от съответната секция за резултатите от изборите според протокола, който секционната избирателна комисия подготвя. И това наистина са най-точните прогнозни данни, които получаваме от паралелното преброяване в края на изборния ден."

А до каква степен ще са точни данните от екзитполовете, зависи от откровеността на избирателите.

#анкети #начин на правене #екзитполове #социолози

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