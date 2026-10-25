Реакции от ГЕРБ след изборния ден

Първи реакции на членове на политическа пратия ГЕРБ след края на изборния ден.

Делян Добрев, ГЕРБ: „Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!“

Тома Биков, ГЕРБ: „Големият опонент на Йотова е Румен Радев.“

Георг Георгиев, ГЕРБ: „Дори Йотова да победи на втори тур, сривът на Радев и „Прогресивна България“ е грамотевичен.“