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Крум Зарков: Йотова може да разчита на българските социалисти за балотажа

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Президентската кампания влиза в решителния си етап, заяви лидерът на БСП

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Илияна Йотова може да разчита на българските социалисти за балотажа, заяви лидерът на БСП Крум Зарков в специалното студио на БНТ за президентските избори.

Крум Зарков, БСП: "Йотова е начело след първия тур и искам да я поздравя. Тя може да разчита на българските социалисти, както правихме през цялата кампания. В редиците на БСП мобилизацията е доста сериозна. Социалистите направиха всичко, което е по силите на нашата партия към днешния момент, и ще продължим да го правим до нейната победа."

За минималната разлика между двойките Йотова - Вълчев и Гюров - Кандев лидерът на БСП коментира:

Крум Зарков, БСП: "Неизпълнението на нереалистичните прогнози, че всичко ще стане от само себе си, не е объркване, това е демокрация. Разликата се дължи на това, че имаше рекордно ниска избирателна активност. Тази президентска кампания не може да се развие като президентска кампания заради това, че беше покрита с въпроси със значим характер от дневния ред и президентската кампания мина на заден план. Президентската кампания сега влиза в решителния си етап."

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#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #БСП #Крум Зарков #избори за президент #Илияна Йотова

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