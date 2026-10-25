Само по БНТ: Непоказвани снимки на българските президенти

Различен поглед към историята на стопаните на президентската институция. Поглед, който само малцина са имали. Един от тях е президентският фотограф Валентин Николов, който заснема първите стъпки на първия демократично избран президент Желю Желев, а после и всички следващи президенти. Неговите снимки, много от които невиждани до момента, показват всичките тях по начин, до който друг не е имал достъп.

Част от безценния снимков архив разгледаха репортерът ни Виолета Русенова и международният консултант по етикет и протокол Кристина Крънчева.

Снимки: Валентин Николов/Фотографът на Президентството

Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: "Президентът Желев беше човек, който някак беше по-близко до народа. Такова впечатление оставяше. Времето беше такова. Различно от сега. Раздава автографи, очевидно, тук."

"-БНТ: Има ли протокол при срещите на държавен глава с деца или публика навън? - Когато отива навън то се знае - в колко часа, колко време ще продължи, къде да застане, но това е свързано и с други служби."

Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: "Чудесна снимка. Вижте - Симеон Сакскобургготски, и други кралски особи вървят винаги с ръцете отзад. И ние казваме - това е кралска поза. С ръцете отзад."

"БНТ: Какъв е протоколът, когато се събират няколко държавни глави на едно място? Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: Има си протокол - настоящият, действащият президент къде застава, другите президенти къде застават - обикновено те са отзад."

Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: "Да, ето четирима президенти. Настоящ по това време и трима бивши."

Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: "Много интересно какво са си казали - тук на тези стълби? Няма да разберем със сигурност."

Президентският фотограф има достъп и око за срещите и живота на държавния глава, каквито останалите фоторепортери нямат.

Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: "Това е като вкъщи. Много приятно усещане - като вкъщи с деца."

- "БНТ: Селфита. Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: Селфита, ама хубави селфита."

Кристина Крънчева, консултант по етикет и протокол: "Те спортуват, всички спортуват, защото трябва да са здрави. Защото работата им е страшно напрегната."

Кристина Крънчева: "Държавните глави са 24/7 и 365 дни в годината. Винаги трябва да изглеждат по определен начин."

Кристина Крънчева: "Петър Стоянов. Той винаги носи шалчета, помните ли?"

Кристина Крънчева: "Често виждахме Петър Стоянов в блейзър - т.е. светъл панталон и тъмносиньо сако. И то все двуредни.

- БНТ: Тук първата дама. Кристина Крънчева: Да, тя винаги носеше шапки."

Кристина Крънчева: "И президентът Плевнелиев. Чудни снимки. Много елегантен и много усмихнат. Някак си много дружелюбен."

Кристина Крънчева: "Президентът Радев също беше като от кутия изваден."

Ключът към попълването на парчетата от историята на българския преход се крие в архива на Желю Желев. Най-ценният архив, който илюстрира смяната на режима, определя го председателят на Държавната агенция "Архиви" доц. Груев.

доц. Михаил Груев, председател на ДА "Архиви": "Един от ключовите моменти в началната история на българския преход е оставката на Петър Младенов. С тази оставка се открива пътя към решаването на една от тежките политически кризи в онзи момент и следващата стъпка, фактически, в онзи момент, е пътят към това Желю Желев да бъде избран на този пост на 1 август 1990 г. Вие знаете, че архивите по света съдържат и личните архиви на президентите на съответните държави. За съжаление, ние в момента разполагаме единствено с архива на първия демократично избран президент, д-р Желю Желев. Ние сме все още в процес на обработка на този архив, защото неговата дъщеря Станка Желева дава нови и нови документи към този архив. Използвам вашата трибуна, за да призова и останалите държавни глави да предадат своите лични архиви."

За да не са само снимките хроникьор на времето.