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„Ако не е Гади, ще е Биби“: Разделение в Израел в навечерието на парламентарните избори

Емилия Запартова от Емилия Запартова
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Снимка: АП/БТА
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В навечерието на парламентарните избори в Израел министър-председателят Бенямин Нетаняху се похвали с подкрепата на Доналд Тръмп и намекна, че двамата лидери биха могли да подновят войната си срещу Иран, ако той спечели. Утре в Израел ще се проведат първите избори след смъртоносните атаки на Хамас преди три години. Вотът предрича оспорвана битка с почти изравнени резултати на двата основни лагера.

„Ако не е Гади, ще е Биби“, гласи един от предизборните плакати в Израел. Той посочва двата основни съперника – сегашният премиер Бенямин Нетаняху и бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот, обещал да се справи с Хамас за 18 месеца, ако оглави страната, и загубил син във войната в Газа.

Израелците остават разделени с различни аргументи.

Орит, пенсионерка в Тел Авив: „Твърде дълго сме в една и съща ситуация и е време за промяна. Имаме нужда от свежа кръв, нещо ново, нещо различно. Последните три години бяха невероятно трудни.“

Зипора Бенет, пенсионерка в Йерусалим: „Ще гласувам за настоящия министър-председател Нетаняху, защото той вече има опит в ръководенето на страната през много трудни времена. В момента той има пълната подкрепа на американското правителство.“

Прогнозите са, че никой от двата лагера няма да спечели мнозинство в 120-местния Кнесет. Тогава ще се намеси трети фактор.

Амоц Ас-Ел, политически анализатор: „Един от тях ще има достатъчно сили, за да сформира правителство на малцинството с потенциално пасивната подкрепа на арабските партии. В национален план обаче такова правителство няма да има широка подкрепа и авторитет.“

Часове остават до отговора на въпроса дали най-дясната партия „Ликуд“ на Нетаняху ще победи центристите от „Яшар“ на Айзенкот.

Във всеки случай избирателите описват изборите като определящ кръстопът за бъдещето на нацията, международния ѝ статус и социалната структура. Вотът ще е и първата възможност за израелците да дадат своята оценка за най-тежкия провал в областта на сигурността от няколко десетилетия насам и последвалите военни действия на няколко фронта.

#Гади #Биби #Хамас #Израел #парламентарни избори

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