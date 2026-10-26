Асен Василев: Какво пише в този бюджет, че не искат да го покажат на гражданите преди изборите в неделя

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев обвини кабинета на Румен Радев, че крие параметрите на държавния бюджет и предупреди, че отлагането на тристранния съвет може да доведе до нарушаване на Закона за публичните финанси. Той заяви, че заложените в бюджета доходи ще нарастват по-бавно от инфлацията, и призова гражданите да гласуват за Андрей Гюров, за да има коректив на президентската институция.

Асен Василев, председател на "Продължаваме промяна": "Току-що разбрах, че няма да има тристранка тази седмица, което означава, че ще бъде нарушен Законът за публичните финанси и бюджетът няма да бъде внесен в парламента преди 31 октомври. Какво криете, господин Радев? Какво пише в този бюджет, че не искате да го покажете на българските граждани преди изборите идващата неделя? Основните параметри са ясни. Заложили сте за първи път официално в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще се увеличат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията. Но какво друго сте скрили в този бюджет и за какво друго ще похарчите парите, така че даже при това обедняване не може да влезете в трите процента дефицит. И към българските граждани, ако искате да има коректив, ако този бюджет ощетява гражданите, е противоконституционен, някой това да го каже и да му сложи вето, гласувайте за господин Гюров. Защото госпожа Йотова явно не може да направи такова нещо."