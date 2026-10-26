Кирил Милов: Когато печелиш, не виждаш грешките, а когато загубиш, учиш много важни уроци

Срещата протече както аз исках, да дам всичко от себе си, да взема първия партер, да го пренеса поне два пъти, за да мога да имам аванс, но видях, че и с този аванс на полуфинала бях прекалено спокоен и това ми изигра много лоша шега, защото допуснах огромна грешка, която сигурно още дълго време няма да си простя. Това каза Кирил Милов, който завоюва бронзов медал в категория до 97 кг на световното първенство по борба в Астана.

Българският национал надви Маркус Рагингер в спора за отличието. Той постигна изключително категорична победа над австриеца с 10:0 точки, но все още е под емоцията от загубата на полуфинала.

"Не съм спал цяла вечер, но се радвам, че поне сега успях да покажа, че мога много, въпреки, че съм допуснал грешка", продължи той.

"Аз искам от себе си винаги да съм на първото място и винаги давам всичко от себе си да съм там. Все още нямам световна титла, може би това нещо се случи точно на време преди следващата година, която е квалификацията за олимпийските игри, да ми покаже някои неща, които трябва да доработвам, защото когато печелиш, не виждаш тези грешки, гледаш успеха, а когато загубиш, можеш да научиш много важни уроци, които да ти помогнат за бъдещи по-големи успехи", заяви Милов.

Запитан как ще оцени представянето си през годината, той отговори:

"До преди вчера бях много доволен от представянето си. До полуфиналната схватка мисля, че се представях блестящо, на нивото, на което съм. На полуфиналната схватка в първата част водех точно както аз исках, но във втората част допуснах една много глупава грешка от рефлекс, който съм тренирал хиляди пъти на тренировка. Но на състезание всичко се случва, оттам загубих концентрация. Но това ще ми е една наистина голяма обеца на охото, за да знам за в бъдеще каквото и да се случва, да не се разконцентрирам докато съдията не свирне. Защото ако се случи това на Олимпийските игри, наистина ще е най-гадното нещо, което може да се случи на един спортист."

По думите му атмосферата в отбора е много добра, след като федерацията има нов председател.

"Наистина благодаря и на Тодор Ангелов, благодаря на господин Гриша Ганчев, на Валентин Йорданов, на всички, които успяха да помогнат за това нещо да се случи, защото нямаше да участваме, ако не се беше случило събранието, ако не се бяха случили всичките тези неща. Много добре се държат, в момента има добра атмосфера и смятам, че в бъдеще ще успеем да постигнем още по-големи успехи", завърши Кирил Милов.

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