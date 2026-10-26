Кирил Милов спечели бронзов медал на световното първенство по борба в Астана

Кирил Милов завоюва бронзов медал в категория до 97 кг на световното първенство по борба в Астана.

Българският национал надви Маркус Рагингер в спора за отличието. Той постигна изключително категорична победа над австриеца с 10:0 точки.

Милов направи силна схватка срещу 27-годишния Рагингер. Действащият европейски шампион получи първата атака от партер и пренесе два пъти своя съперник, за да завърши първата част с пет точки преднина. След почивката той отби атака на Рагингер и го събори за още четири точки, а отхвърлен протест оформи крайното 10:0 за българина само 24 секунди след началото.

Преди това българинът записа три победи, преди да отстъпи на полуфинала пред беларусина Кирил Маскевич, който днес триумфира с титлата.

С този триумф Кирил Милов донесе първия медал за България от шампионата в Казахстан и добави първо бронзово отличие от световни първенства към своите два сребърни медала.

Той има и 4 медала от европейски шампионати (1 златен и 3 сребърни) при мъжете в класическия стил.

Във вторник са финалите на Семен Новиков и Едмонд Назарян, които ще бъдат излъчени пряко по БНТ 3 от 15:00 ч.

Единствената родна представителка в Астана е Биляна Дудова, която започва участието си в категория 62 кг в сряда.





