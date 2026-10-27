След изборите: "Възраждане" с първа пресконференция след вота

Партия „Възраждане“ в първа пресконренция след вота в неделя.

Двойката Костадин Костадинов – Петър Волгин остана 3 място в надпреварата за „Дондуков 2“ и събра малко на 12,5 % подкрепа от гласувалите.

След края на изборния ден от партията определиха резултата от вота като закономерен на фона на ниската избирателна активност.

Лидерът Костадин Костадинов заяви, че резултатът на втори тур до голяма степен ще зависи и от избирателите на "Възраждане".