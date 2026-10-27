След изборите в Сърбия: Протестиращи нахлуха в сградата на проправителствена телевизия

В Сърбия за втора поредна нощ не стихват празненствата по улиците на Белград и други градове, след победата на протестиращите студенти срещу дългогодишния лидер Александър Вучич на парламентарните избори.

Напрежението се покачи в сръбската столица, където група демонстранти нахлу в сградата на проправителствената частна телевизия "Информер". Главният редактор и част от екипа бяха изведени пред сградата, а телевизията спря излъчване.

От "Студентска листа" публикуваха позиция, в която призоваха своите симпатизанти да се въздържат от агресия. По думите им, медиите ще бъдат регулирани в парламента, а не чрез сила. Студентското движение прикани своите привърженици да се прибере по домовете си след края на празненствата и да запазят достойнство. Александър Вучич също осъди нахлуването в сградата не медията.