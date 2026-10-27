Проверки и разследване след смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“

Продължава разследването за смъртта на 10-годишното дете, починало в болница „Пирогов“. Досъдебното производство е за причиняване на смърт вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Детето е било транспортирано от Етрополе до София, след като е паднало от стълба на селскостопанска машина. Инцидентът е станал на 24 октомври. Родителите твърдят, че то е било в съзнание до пристигането му в "Пирогов".

Според тях медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от 2 часа, докато го приемат. Междувременно от „Пирогов“ заявиха, че са приложени всички спешни протоколи и медицински мерки за спасяването на детето, но травмите му са били несъвместими със живота. От здравното министерство също са започнали проверка по случая.