Доброта зад волана: Шофьор на автобус помогна на дете, на което му прилошало

Шофьор от градския транспорт в София помогна на дете, след като му прилошало в автобуса. Случаят е от преди дни, а за него разказва една от пътничките, след като публикува пост в социалните мрежи. За часове публикацията ѝ събира хиляди харесвания и споделяния. Повече за историята с щастлива развръзка – репортаж на Алекс Христов.

Йоана пътува в автобус 83 към работното си място. Тогава чува разговор между пътници за момче, което изглежда объркано.

Йоана Димитрова: "Чух за момент една от седящите дами, която сподели: „Той изглежда неадекватно и говори неадекватно“. Съответно веднага спрях слушалките и започнах да се оглеждам."

Шофьорът на автобуса също забелязва, че нещо не е наред. Решава да спре автобуса на най-близката спирка.

Даниел Петров – шофьор на автобус: "Разбрах, че му е лошо и не се чувства добре. Помолих пътниците да слязат и да изчакат следващия автобус, защото не мога да продължа. Налага се да извикам бърза помощ."

На тази спирка шофьорът на автобус 83 спира, за да предприеме действия заради състоянието на момчето. Пътниците слизат от автобуса и продължават пътуването си с друг автобус, а той остава при детето.

Даниел Петров – шофьор на автобус: "Казах му да стои мирно и спокойно, да не се плаши, че няма страшно, сега ще дойде бърза помощ да му помогне."

На място пристигат полиция и спешна помощ. Йоана решава да разкаже за случилото се в социалните мрежи, защото според нея добрите примери трябва да се виждат.

Йоана Димитрова: "Смятам, че доброто трябва да се предава напред. Трябва да се говори за него. Просто добротата му, която прояви, смятам, че трябва да се обсъжда."

Самият Даниел казва, че подобни ситуации не са рядкост и че реакцията трябва да е една — да се помогне.

Даниел Петров – шофьор на автобус: "Всеки нормален човек би трябвало да спре, да обърне внимание и да помогне."

От „Столичен автотранспорт“ посочиха, че въпреки условията, кошмарния трафик и продължаващия недостиг на шофьори, в дружеството работят много съвестни водачи. Посочват още, че ежедневно шофьорите помагат на пътниците при необходимост.