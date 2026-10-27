Трима души са арестувани в Румъния за предполагаемия руски саботажи

Румънската разузнавателна служба е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Трима души са арестувани до момента, за които се твърди, че са част от група, отговорна за пожар в близост до оръжеен завод в Брашов през септември.

Става дума за един украински и двама беларуски граждани. Според румънското разследване, от Русия са възложили на групата да извърши серия от саботажи срещу държавни и частни обекти за въоръжение, както и срещу други цели от военен и индустриален интерес. Групата е действала и в други европейски държави около Румъния, сочи още разследването. От Москва многократно са отричали обвиненията в саботажи в Европа.