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Трима души са арестувани в Румъния за предполагаемия руски саботажи

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Румънската разузнавателна служба е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Трима души са арестувани до момента, за които се твърди, че са част от група, отговорна за пожар в близост до оръжеен завод в Брашов през септември.

Става дума за един украински и двама беларуски граждани. Според румънското разследване, от Русия са възложили на групата да извърши серия от саботажи срещу държавни и частни обекти за въоръжение, както и срещу други цели от военен и индустриален интерес. Групата е действала и в други европейски държави около Румъния, сочи още разследването. От Москва многократно са отричали обвиненията в саботажи в Европа.

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