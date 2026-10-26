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Румъния обяви, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Балкани
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Румъния обяви, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия
Снимка: илюстративна
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Румънската разузнавателна служба съобщи днес, че е разкрила мрежа са саботажи, координирана от Русия, предаде Ройтерс.

Румънското разузнаване уточни, че групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния в близост до държавно предприятие от отбранителната промишленост.

„Координаторите в Руската федерация са възложили (на групата) широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес“, се казва в съобщението.

Русия многократно е отричала обвиненията в саботажни действия в Европа, припомня Ройтерс.

#мрежа за саботажи #Русия #румъния

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