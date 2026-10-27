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Кметовете на Тополи и Казашко искат ежедневен полицейски патрул заради вандалски прояви

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Кметовете на варненските села Тополи и Казашко настояват за всекидневно полицейско присъствие в двете населените места заради честите вандалски набези и проблеми с обществения ред. Искането е внесено в ресорната комисия на Общинския съвет във Варна.

Кметовете на двете населени места са внесли искането си заради затруднения в работата на районния полицейски инспектор, който обслужва не само селата, но и голямата територия на Западната промишлена зона.

„Селата Тополи и Казашко се намират на територията на 3-то районно полицейско управление и се обслужват от един районен полицейски инспектор, който има прием веднъж седмично. При възникнала необходимост през останалите дни от седмицата не разполага със служебен автомобил“, обясни кметът на Казашко Гергана Петкова.

По думите ѝ автомобилите, закупени със средства по европейска програма за Министерството на вътрешните работи, са предназначени за патрулно-постова дейност, но не и за териториалната полиция. Затова двамата кметове са се обърнали към Общинския съвет с искане да бъдат предвидени средства за закупуването на автомобил в следващия бюджет. По думите й необходимата сума е над 50 хиляди лева.

Според кмета Баговец Георгиев допълнителното полицейско присъствие би помогнало както за контрола на пътя, така и за предотвратяването на противообществени прояви сред децата и младежите.

„През Тополи минават два републикански пътя и трафикът е много голям, защото тук е част от Западната промишлена зона, и наличието на множество деца с тротинетки, някои с моторчета, създава опасност. Аз също съм и председател на местната комисия по борба с противообществените прояви на непълнолетни и малолетни, и едно такова присъствие би помогнало за респектиране и възпитаване на малките“, посочи кметът на Тополи Благовест Георгиев.

Вижте повече в прякото включване на Петко Петков.

#с. Казашко #тополи #Варна

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