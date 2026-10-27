Над 116 семейства във Велико Търново с подписка заради премахнати контейнери за смет

Над 116 семейства се включиха в подписка срещу преместването на контейнери за смет. Причината се крие в невъзможността на сметосъбиращите коли да достигнат до контейнерите. Липсата на паркоместа и междублокова инфраструктура, както и наличието на голям супермаркет с платен паркинг допълнително затрудняват положението.

Липсата на контейнери е неудобство за всички в околните блокове, в които живеят голям брой семейства.

Гражданите са подавали сигнали многократно до различни институции. Проблемът е разгледан на заседание на постояната комисия за проблеми на обществото и корупцията.

Стилян Найденов, председател на комисията, изрази надежда, че решение на проблема ще се намери. Според него кметството трябва да обърне внимание на гражданските сигнали.

Вижте повече в прякото включване на Мирела Дончева.