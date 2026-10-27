Как да реагираме при среща с мечка в гората?

Мечка е забелязана на Витоша, в близост до междинната станция на Симеоновския лифт. Животното е било видяно от Никола Нешев, доброволец в Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст. Случаят поставя отново въпроса за безопасността на туристите в планината и за правилното поведение при среща с диви животни.

Никола Нешев, доброволец в Планинската спасителна служба на БЧК: „След дежурство слизах по пътя в посока Бистрица. След един от завоите видях мечка, която стоеше на пътя. Той се стресна, подскочи и изчезна някъде надолу.“

Това е първата толкова близка среща с мечка за доброволеца. По думите му животното също изглеждало стреснато и бързо се отдалечило.

„Тя си живее тук. Ние сме гости в планината, а не тя“, коментира Нешев.

С понижаването на температурите и появата на първия сняг по високите части на Витоша е възможно мечките да търсят храна на по-достъпни места, докато се подготвят за зимата. Това обаче не означава, че всяка среща с диво животно представлява непосредствена опасност. При среща с мечка е важно туристите да запазят спокойствие, да избягват резки движения и да не се опитват да се приближават до животното. Не се препоръчва то да бъде хранено или преследвано за снимки.

Никола Нешев, доброволец в Планинската спасителна служба на БЧК: „Лично аз не бих се опитвал да я храня или да я снимам отблизо. Бих се постарал да се отдалеча спокойно и безопасно. Това бих посъветвал и останалите туристи.“

Преходът от есен към зима е един от най-рисковите периоди за планински туризъм. По високите части вече има сняг, а теренът може да бъде мокър, хлъзгав и нестабилен. Затова е важно туристите да съобразяват маршрутите си с метеорологичните условия и собствената си подготовка. Планинските спасители препоръчват да не се тръгва без подходяща екипировка. Необходими са топли дрехи, високи непромокаеми обувки с добър грайфер, зареден мобилен телефон и, по възможност, външна батерия. Добре е близък човек предварително да бъде информиран за маршрута и очакваното време за връщане.

При влошаване на времето или неподходящи условия е по-разумно преходът да бъде отложен. От Витоша доброволецът в Планинската спасителна служба призовава туристите да бъдат внимателни, да не подценяват промените във времето и да помнят, че планината е естественото местообитание на дивите животни.

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