Франция в очакване на Трето действие: Първи мерки в отговор на социалните протести

Въпреки обявените от френското правителство мерки в отговор на социалните протести, мобилизацията в страната продължава.

От вчера правителството предприе няколко мерки, с които да се опита да овладее социалните протести, но мобилизацията остава. За събота е насрочен нов мащабен протест, наречен Действие III.

От началото на движението на учениците след пет седмици блокади и демонстрации в гимназии и висши учебни заведения, правителството представи плана си едва вчера.

Премиерът Льокорню вчера прие представители на протестиращите ученици, за да даде предложения за исканите от тях промени. Сред тях 15 000 нови места във висшето образование, 28 деца в клас и покачване на стипендиите.

По-рано през деня президентът Еманюел Макрон пристигна на изненадващо посещение в Марсилия, след като градът беше тежко засегнат от безредиците.

"Не успяхме да предвидим какво ще се случи", заяви президентът и пожела да няма втори 17 октомври.

Предстоящите демонстрации следващата събота представляват нов риск - призна в същото време Макрон. Те ще се състоят по определени маршрути извън градските центрове. Посещението беше озаглавено от Елисейския дворец, „връщането на реда “.

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.