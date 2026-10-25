Недоволството във Франция: Равносметката от социалната мобилизация срещу скъпия живот

Протестите във Франция преминаха далеч по-спокойно от тези на 17 – ти октомври, въпреки това имаше сблъсъци с полицята и арестувани. На този фон лидерът на крайнадесните Марин льо Пен ще произнесе първата си голяма реч в кампанията си.

Каква е равносметката от вчерашния бунт - -изводът е един - отново мощна протестна мобилизация. Според синдикатите излезлите по улиците на цяла Франция са 800 хиляди души, според правителството двойно по-малко. Според синдикатите в Париж са излезли 250 хиляди души, според правителството 110 хиляди души.

Добрата новина е, че нямаше вандалски сцени, както от преди седмица, които ще останат в историята на Франция като най-лошите сцени на безредици последните десетки години. В края на единственото разрешено шествие вчера в Париж станаха безредици. Протестиращи около 500 хиляди души, според полицията провокатори, хвърляха гранати, бомбички, полицията им отговори със сълзотворен газ и водни оръдия. Огнени барикади имаше в Марсилия, в Бродо също се стигна до сблъсъци.

В момента ситуацията в Париж е изключително спокойна, но градът очаква следващия голям обявен протест за идната събота, а в целия град продължава да се виждат витрини, магазини, заведения барикадирани с дървени плоскости.

„Смятам, че е катастрофално, паветата на земята и хората, които почистват преди и след това, намирам го за малко тъжно. Не съм оттук, градът е все още красив и ме натъжава да видя толкова щети.“

"Музеите са затворени. Чуваха се някакви бомби и такива неща вчера. Жалко е." "БНТ: Смятате ли, че животът във Франция е скъп? - Скъп е, но се живее. Не трябва постоянно да се оплакваме."

"За протестите е сигурно, че трябва да ги има. Животът е прекалено скъп. Например, когато става въпрос за храна, сега една опаковка макарони струва почти 2 евро. А за хората с деца — един пакет памперси струва 10 евро. Това е абсурдно." "Живея тук от 14 години и никога не съм виждала протест като тези. Много тъжно."

Снимки:БТА