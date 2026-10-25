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Париж след протестите се върна в обичайния си ритъм, първите българи гласуваха

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Европа
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Във Франция след съботните протести и сблъсъците - каква е равносметката на властта, и на организаторите? Как се събуди Париж?

Мощна мобилизация във Франция имаше вчера, но събитията не повториха случките от преди седмица, определяни като едни от най-лошите сцени на безредици във Франция.

Все пак след ден на предимно мирни демонстрации, полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне протестиращите в редица градове, включително Париж, докато в Марсилия бяха запалени барикади, а хора откъснаха дъски от магазин в Бордо.

Париж сега е в обичайния си ритъм. Само преди седмица тук на това място - един от символите на френската демокрация, по това време картината беше почти апокалиптична.

А иначе властта отчете 410 000 протестиращи в страната, по данни на синдикатите те са 800 000. 1000 са арестуваните. Много демонстрации бяха забранени в събота. И въпреки засилените мерки за сигурност все пак имаше отново безредици - в столицата полицията установи 500 провокатори. Органите на реда отвърнаха със сълзотворен газ.

Стигна се до дезинформация, след като няколко медии излъчваха кадри, за които твърдяха, че са от Париж, а те са от Тирана.

"Жълтите жилетки" обяви нов ден за мобилизация следващата събота, 31 октомври, призовавайки за "конвергентни събрания в цяла Франция", които да съберат ученици от гимназията, студенти, "жълти жилетки", работници, фермери.

И полезна информация за сънародниците ни - трите секции в посолството работят нормално. След вчерашните ограничения в трафика днес няма данни за проблеми с градския транспорт в района на посолството.

Вижте повече в прякото включване на Виолета Русенова.

#протести #Франция

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